Wil je overstappen van Safari naar Google Chrome of een andere browser? Of juist andersom? Lees hier hoe je van standaard browser wisselt. Het is erg makkelijk en werkt voor alle browsers hetzelfde.

Apple heeft een eenvoudige manier ingebouwd om de standaardbrowser op je Mac te wijzigen. Hoewel wij bij iCulture het liefst Safari gebruiken vanwege de efficiënte werking, kan het zijn dat jij liever een andere browser wil of moet gebruiken voor bijvoorbeeld je werk. In deze tip lees je hoe het moet. Wil je de standaardbrowser op je iPhone aanpassen? Daarover hebben we een andere tip.



Standaard browser veranderen op de Mac

Het maakt niet uit of je van Safari naar Google Chrome of van Firefox naar Opera overstapt. Om de standaardbrowser van je Mac te veranderen, volg je dezelfde stappen. Iedere browser heeft een eigen manier om die browser de standaard te maken, maar je hoeft dat niet te gebruiken. Het werkt namelijk ook gewoon via de instellingen van de Mac. Zo doe je dat:

Open de Systeemvoorkeuren-app (via -menu > Systeemvoorkeuren). Klik op het Algemeen-menu linksboven in de app. Bij het kopje Standaardwebbrowser open je de lijst en selecteer je de browser die je als standaard wil gebruiken.

Je hoeft verder niets te wijzigen in je instellingen. Wel kan het handig zijn om je wachtwoorden en gebruikersnamen over te zetten. Verreweg de populairste browsers op de Mac zijn Safari en Google Chrome. Daarom hebben we meerdere tips geschreven over het overstappen tussen de twee.

Stap je bijvoorbeeld over van Chrome naar Safari, bekijk dan in onze tip hoe je wachtwoorden uit Google Chrome kunt exporteren. Daarna leggen we in een ander artikel uit hoe je wachtwoorden kunt importeren naar iCloud Sleutelhanger.

Het is op ieder moment mogelijk om weer een andere browser te kiezen als standaardbrowser voor je Mac. Volg simpelweg dezelfde stappen nog een keer, maar dan kies je een andere app als standaard. Nog een tip voor als je Safari gaat gebruiken: deze browser kan dankzij iCloud Sleutelhanger je codes voor tweestapsverificatie invullen. Ook daarover hebben we een tip geschreven. Dat scheelt weer een app op je telefoon.