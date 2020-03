Als je een screenshot wil bewerken, dan kan dat heel eenvoudig. Je kunt tekenen of tekst toevoegen op een schermafbeelding, zodat je bijvoorbeeld iets duidelijk kunt aanwijzen. In deze tip lees je hoe je de screenshot tekentools op je iPhone, iPad en Mac gebruikt.

Screenshot tekentools voor iOS en Mac

Je kunt op je iPhone of iPad screenshots maken als je iets op het scherm aan anderen wilt laten zien. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je iets grappigs hebt gezien of als je iets wil uitleggen. Je voegt niet alleen tekst toe, maar kunt ook tekenen of de afbeelding bijsnijden.



Weet je nog niet hoe je een screenshot maakt, dan lees je in onze tip screenshots maken op iPhone en iPad precies hoe je dat doet. We hebben ook een tip over Mac-screenshots maken.

iOS screenshots bewerken

Zodra je een schermafbeelding gemaakt hebt verschijnt linksonder een miniatuur van deze screenshot. Vanuit hier kun je de screenshot direct markeren of bewerken. Zo werkt het:

Maak een screenshot zoals je gewend bent: druk de homeknop en powerknop tegelijkertijd in. Op de iPhone X en nieuwer druk je de zijknop en de volume-omhoog knop tegelijk in. Linksonder verschijnt een miniatuur van de screenshot. Tik hierop zodat je de screenshot kan bewerken. Als je snel meerdere screenshots achter elkaar maakt, kun je deze allemaal tegelijk bewerken.

Onderaan verschijnen de bewerkingsopties: een pen, markeerstift, potlood, gum en een lasso om je bewerkingen te verplaatsen. Naast zwart kun je ook voor andere kleuren kiezen: wit, blauw, groen, geel en rood. Er is ook een uitgebreide kleurenkiezer. Tik op de plus rechtsonder voor de overige opties: tekst toevoegen, een handtekening maken, onderdelen uitlichten met een vergrootglas of vormpjes en pijlen plaatsen. Heb je een foutje gemaakt, dan kun je een bewerking rechtsboven terugdraaien of opnieuw maken. Je kunt de schermfoto ook bijsnijden. Verplaats hiervoor de blauwe omlijning om het formaat aan te passen. Tik linksboven op Gereed en sla de foto op in de Foto’s-app. Je kunt er ook voor kiezen om je schermfoto(‘s) direct te verwijderen. Via de deelknop rechtsonder kun je je (bijgewerkte) screenshot meteen delen.

Gebruik je deze functie op de iPad, dan kun je ook gebruikmaken van de Apple Pencil om aantekeningen en schetsen te maken. Het handige van deze functie is dat je niet eerst naar de Foto’s-app hoeft te gaan. Je kunt ook in de Foto’s-app markeringen maken, maar met deze screenshotoptie werkt het ook direct na het maken van de schermafbeelding.

Bekijk ook Markeringen gebruiken in de Foto's-app: tekenen en tekst toevoegen op foto's Met Markeringen (Markup) in de Foto's-app kun je eenvoudig tekenen op je foto's. Je kunt ook onderdelen uitvergroten of getypte tekst toevoegen, rechtstreeks vanaf je iPhone, iPad en iPod touch. In dit artikel lees je hoe dit werkt.

macOS screenshots bewerken

Ook op de desktop kun je gemakkelijk macOS screenshots maken, die je vanaf macOS Mojave gemakkelijk kunt bewerken met de ingebouwde screenshot-tool.

Maak je een schermafdruk op je Mac, dan verschijnt er rechtsonder meteen een miniatuurweergave. Klik erop en je krijgt onderstaand scherm te zien. Met deze tool kun je de afbeelding bijknippen, tekst en vormen toevoegen en allerlei andere bewerkingen doen. Ook kun je van hieruit je screenshot gemakkelijk delen met anderen.

