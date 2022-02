Wisselend bureaublad op je Mac

Waarom altijd maar naar dezelfde bureaublad-achtergrond kijken als dat niet hoeft? Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de wallpaper of bureaubladafbeelding steeds wisselend is. Hieronder bespreken we je opties.

Dynamisch bureaublad op de Mac instellen

Het dynamische bureaublad verandert door de dag heen. Je kunt overdag een lichtgekleurde wallpaper gebruiken en naarmate de avond nadert, zal de wallpaper donkerder worden. Dat is rustiger voor je ogen en het is leuk om te zien gebeuren. De achtergrond is afhankelijk van het tijdstip en je locatie. Als het vroeg donker wordt, zal de vroeg Mac aanpassen. De overgang van de wallpaper gebeurt heel geleidelijk.

Zo kun je een dynamisch bureaublad instellen:

Open de Systeemvoorkeuren-app (via  > Systeemvoorkeuren). Klik op Bureaublad en schermbeveiliging en kies het Bureaublad-menu. Klik in de linkerkolom op Apple > Bureaublad. Kies een dynamische achtergrond. Je herkent deze aan de diagonaal gestreepte afbeeldingen of aan het dag/nacht-symbool. Zorg ervoor dat je in het dropdown-menu bovenin (onder de naam van de wallpaper) de achtergrond instelt op Dynamisch.

De wallpapers met een dag/nacht-symbool veranderen niet door de dag heen. Die veranderen enkel zodra je hele Mac schakelt van lichte modus naar donkere modus en andersom. Meer weten over donkere modus op de Mac? Bekijk het in onze tip.

Bekijk ook Donkere modus op de Mac: zo gebruik je dark mode van macOS In macOS vind je een donkere modus (Dark Mode), die ervoor zorgt dat alles een donkere weergave krijgt. De menu's, apps en andere onderdelen worden dan donker weergegeven. Sinds macOS Mojave is deze donkere modus uitgebreid en vanaf macOS Big Sur kun je de donkere tinten nóg donkerder maken. Hier lees je hoe het werkt.

Wisselende wallpaper op je Mac-bureaublad

Je hebt ook de mogelijkheid om een wisselende wallpaper in te stellen. De achtergrond verandert dan naar een heel nieuwe afbeelding, in plaats van een donkerdere of lichtere tint van dezelfde afbeelding. Zo stel je het in:

Open de Systeemvoorkeuren-app (via  > Systeemvoorkeuren). Klik op Bureaublad en schermbeveiliging en kies het Bureaublad-menu. Kies een map met wallpapers in de linkerkolom. Zet een vinkje bij Wijzig afbeelding en vul een tijdsduur in, bijvoorbeeld elk halfuur.

De wallpaper zal nu elk halfuur wijzigen. Ben je nog op zoek naar mooie wallpapers voor je Mac, dan kun je die vinden in onderstaand artikel.

Bekijk ook Jouw Retina Mac verdient een mooie wallpaper: hier vind je de beste De standaard Apple-wallpapers op je Mac zijn erg fraai, maar het kan natuurlijk altijd beter. Wij hebben een aantal sites met prachtige retina wallpapers voor je Mac op een rijtje gezet. Kies maar uit!