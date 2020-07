Camera-instellingen opslaan

Wil je snel verdergaan met waar je gebleven was in de Camera-app op de iPhone, dan is het goed om te weten dat je de camera-instellingen kan opslaan. Maak je bijvoorbeeld altijd foto’s in vierkante modus of heb je een specifiek filter dat je altijd gebruikt, dan kun je zorgen dat deze de volgende keer bij het opstarten meteen zijn ingeschakeld. Je kunt niet alleen de cameramodus bewaren, maar ook filters. Op de iPad kunnen sommige opties die we hieronder noemen ontbreken.

Welke Camera-voorkeuren kun je bewaren?

Er zijn meerdere camera-instellingen die je kunt bewaren voor de volgende keer. De schakelaar voor Creatieve regelaars kan soms een iets andere naam hebben, namelijk Filter en belichting. Dit is afhankelijk van je iOS-versie en iPhone-model.

Deze camera-instellingen kun je opslaan voor de volgende keer:

Cameramodus: Bewaar de laatst gebruikte modus, zoals ‘Video’ of ‘Vierkant’, in plaats van altijd met ‘Foto’ te beginnen.

Bewaar de laatst gebruikte modus, zoals ‘Video’ of ‘Vierkant’, in plaats van altijd met ‘Foto’ te beginnen. Creatieve regelaars/Filter en belichting: Bewaar het laatst gebruikte filter of licht, zoals ‘Levendig’ of ‘Studiolicht’, in plaats van altijd opnieuw in te stellen.

Bewaar het laatst gebruikte filter of licht, zoals ‘Levendig’ of ‘Studiolicht’, in plaats van altijd opnieuw in te stellen. Live Photo: Bewaar de Live Photo-instelling, zodat deze altijd aan of uit staat.

Als je een toestel hebt met portretbelichting, zal de optie Creatieve regelaars heten. Dit is om verwarring te voorkomen met de functies Portretbelichting (vanaf iPhone XS) en later toegevoegde instellingen voor Belichtingsaanpassing.

Cameramodus bewaren: zo kun je het inschakelen

Met de Belichtingsaanpassing stel je in of de nieuwe indicator altijd zichtbaar is of pas als je het zelf inschakelt. Lees meer over deze en andere nieuwe camera-functies van iOS 14 in ons aparte artikel.

Kies je ervoor om bepaalde camera-instellingen te bewaren, dan kun je natuurlijk ook nog steeds alle andere modi en filters gebruiken. Het enige verschil is dat de Camera-app altijd met jouw favoriete instellingen opent en dat spaart tijd.

Zo schakel je het in:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Camera > Bewaar instellingen. Zet de gewenste schakelaars op groen.

Om te testen of je instellingen het gewenste effect hebben volg je deze stappen:

Open de Camera en zet ‘m in een andere modus of filter. Sluit de app volledig af en start Camera opnieuw.

Je laatst gebruikte instellingen zouden nu zichtbaar moeten zijn. Zie je het niet terug? Controleer dan of je de juiste instellingen hebt aangepast. Er zijn aparte schakelaars voor modus en filters.

Tijdens het fotograferen of filmen kun je alle instellingen gebruiken. Let wel op dat deze instellingen de volgende keer dus worden gebruikt bij het openen van de app. Vind je het toch niet handig? Dan zet je de schakelaars weer uit.

