MacBook sneller opladen

Bijvoorbeeld in de trein even snel je MacBook opladen kan soms nodig zijn. De beperkte tijd die je hebt wil je dan zo efficiënt mogelijk besteden. Met deze tips kun je je MacBook sneller opladen, ongeacht het type.

Kan ik niet gewoon een zwaardere lichtnetadapter gebruiken?

Voor je iPhone en iPad is het mogelijk om simpelweg een zwaardere lichtnetadapter te gebruiken voor snelladen. Voor een MacBook werkt dit helaas niet. Apple laat op een supportpagina over opladen weten dat het niet uitmaakt welke adapter je gebruikt, als deze maar niet te weinig vermogen heeft.

U kunt probleemloos een compatibele adapter met een hogere wattage gebruiken. Hierdoor wordt de computer echter niet sneller opgeladen en gaat deze ook niet anders gaan werken. Adapters met een lagere wattage bieden onvoldoende stroom.

Heb je dus ergens een zwaardere adapter liggen, dan kun je hem gewoon gebruiken. Het zal je alleen niet helpen aan een sneller opgeladen MacBook-accu.

MacBook opladen in sluimerstand of uit

De beste manier om je MacBook snel op te laden is om hem in sluimerstand te zetten, of zelfs helemaal uit te schakelen. Als je dit doet gebruikt je MacBook weinig tot geen stroom om te presteren. Alle energie kan dus direct worden opgeslagen in de batterij. We raden aan om je MacBook helemaal uit te schakelen als er geen belangrijke processen op de achtergrond bezig zijn. Als je je MacBook dichtgeklapt hebt kun je hem immers toch niet gebruiken.

Zorg ervoor dat je eerst je oplader in je MacBook steekt voordat je hem uitschakelt of sluimert. Je kunt zo controleren of de oplader wel werkt, voordat je van een koude kermis thuiskomt. Eenmaal aangesloten en gecontroleerd kun je je Mac uitschakelen of sluimeren door linksboven op  te klikken. Vervolgens kies je voor Sluimer of Zet uit.

Bekijk ook Controleren hoe vaak de accu van een MacBook is opgeladen Ontdek hoe vaak de accu van je MacBook is opgeladen door het aantal oplaadcycli te controleren. In deze tip lees je hoe je de slijtage van je MacBook-batterij controleert door te kijken hoe vaak de batterij is opgeladen. We leggen uit hoe je dit kunt achterhalen.

Je Mac sneller opladen tijdens gebruik

Moet je je Mac écht blijven gebruiken, maar wil je hem alsnog snel opladen? Daarvoor heeft Apple een handige tool ingebouwd om hier makkelijk iets aan te doen. Standaard staat er een batterij-icoontje rechtsboven in de menubalk van je MacBook. Als je hierop klikt zul je een (kort) lijstje zien van apps die veel stroom vereisen. Deze vallen onder Hoog stroomverbruik. Als je deze programma’s afsluit komt dit ten goede aan je batterij.

Heb je je helderheid te hoog staan, dan zal dit in het lijstje komen als Helderheid beeldscherm. Er staat niet bij wat je Mac dan wel een goede helderheid vindt, maar als je op Helderheid beeldscherm klikt zal het scherm automatisch gedimd worden tot een niveau dat minder stroom verbruikt.

Het energieverbruik van je MacBook controleren

Om wat dieper in je MacBook te zoeken naar stroomvretende processen kun je de ingebouwde Activiteitenweergave gebruiken. Je krijgt hier onder andere een volledig overzicht van alle processen die op je Mac bezig zijn. Je kunt die processen vaak ook stoppen via dit programma.

Dit is hoe je Activiteitenweergave gebruikt:

Open Activiteitenweergave (standaard in de Programma’s-map) Open het Energie-tabblad

Je vindt hier alle processen. Je zult zien dat de lijst constant verschuift, want alle processen variëren regelmatig in hoeveel energie ze verbruiken. Deze lijst kun je onder andere sorteren op Energie-impact en Gemiddelde energie-impact. De eerste gebruik je om real-time te bekijken welke programma’s veel stroom gebruiken. De tweede geeft een beter beeld over het algemeen. Je kunt de lijst sorteren op deze criteria.

Zie je een proces dat je wil stoppen omdat het te veel energie gebruikt? Klik er dan op om het te selecteren. Vervolgens klik je op de X linksboven. Het proces zal stoppen zodra je het hebt bevestigd.

Meer kleine tips om je MacBook sneller op te laden

Deze tips zullen geen wereld van verschil betekenen, maar alle beetjes kunnen helpen als de nood hoog is. Deze tips helpen overigens ook om je batterij (iets) langer mee te laten gaan.

Sluit alle onnodige programma’s af

Schakel Wi-Fi uit

Schakel locatievoorzieningen uit

Koppel alle accessoires zoals harde schijven en USB-sticks los

Denk aan de helderheid van je scherm!

Wil je meer tips over het gebruik van de batterij van je MacBook, bijvoorbeeld als je twijfelt over de conditie ervan? Check dan in deze tip hoe je de gezondheid van je MacBook-accu controleert. Je kunt ook de batterij van je MacBook kalibreren.