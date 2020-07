Apple geeft al jarenlang Apple-stickers cadeau bij de aankoop van een iPhone, iPad of Mac. Veel Apple-fans plakken deze bijvoorbeeld op hun auto. Je kan ook je Apple-apparaten opfleuren met een (klein) Apple-logootje. In deze tip leggen we je stap voor stap uit hoe je een Apple-logo op de wijzerplaat van je Apple Watch zet.

Apple-logo op Apple Watch Kleur-wijzerplaat

Allereerst moet je je iPhone zo instellen dat je makkelijk het Apple-logo kan typen. Dit heb je nodig om het logo toe te voegen aan de wijzerplaat. Op alle Apple Watch-modellen gebruik je de Kleur-wijzerplaat voor het instellen van het logootje. Hiervoor ga je als volgt te werk:

Open de Watch-app op de gekoppelde iPhone. Ga in het tabblad Mijn Watch naar Klok. Tik op Monogram. Typ hier het -logo op de manier hoe je dat instelt hebt via onze tip over het Apple-logo typen. Je kan het logo ook kopiëren vanuit deze tip.

Druk nu stevig op de wijzerplaat van je Apple Watch. Check of de Kleur-wijzerplaat al in je collectie staat. Is dat niet het geval, scroll dan naar de grote plus en voeg hem toe. Pas de Kleur-wijzerplaat aan door op Pas aan te tikken. Veeg twee keer naar links om naar de complicaties te gaan. Kies de monogram in het midden van de wijzerplaat en draai aan de Digital Crown. Het Apple-logo is nu ingesteld.

Apple-logo op Apple Watch Infograaf-wijzerplaat

De Infograaf-wijzerplaat vind je alleen op de Apple Watch Series 4. Je kan het logo op twee manieren toevoegen: als monogram of als contactcomplicatie. Het logo is bij de contactcomplicatie een stukje groter, dus kies de manier die jij het mooist vindt.

Via monogram

Open de Watch-app op de gekoppelde iPhone. Ga in het tabblad Mijn Watch naar Klok. Tik op Monogram. Typ hier het -logo op de manier hoe je dat instelt hebt via onze tip over het Apple-logo typen. Je kan het logo ook kopiëren vanuit deze tip. Druk nu stevig op de wijzerplaat van je Apple Watch. Check of de Infograaf-wijzerplaat al in je collectie staat. Is dat niet het geval, scroll dan naar de grote plus en voeg hem toe. Pas de Infograaf-wijzerplaat aan door op Pas aan te tikken. Veeg naar links om naar de complicaties te gaan. Selecteer de complicatie bovenin de ronde wijzerplaat. Kies hier voor Monogram. Het Apple-logo is nu ingesteld.

Via contactcomplicatie

De Infograaf heeft ook complicaties voor je favoriete contacten. Hierdoor wordt de contactafbeelding op je wijzerplaat gezet. Dit kan dus ook een logo zijn, bijvoorbeeld die van Apple. Deze tip kregen we van iCulture-lezer Dietrich. Volg deze stappen:

Zoek online naar een goede afbeelding van het Apple-logo. Open nu de Telefoon-app op je iPhone en tik op Contacten. Tik op het plusje om een nieuw contact toe te voegen. Vul bij Bedrijf Apple in. Voer ook een telefoonnummer in. Dat hoeft geen bestaand nummer te zijn (123 is ook voldoende). Stel de eerder opgeslagen afbeelding van het logo in als contactafbeelding.

Tik daarna op Favorieten en kies voor de plus linksboven. Kies het zojuist aangemaakte Apple-contact en kies het nummer. Druk nu stevig op de wijzerplaat van je Apple Watch. Check of de Infograaf-wijzerplaat al in je collectie staat. Is dat niet het geval, scroll dan naar de grote plus en voeg hem toe. Pas de Infograaf-wijzerplaat aan door op Pas aan te tikken. Veeg naar links om naar de complicaties te gaan. Selecteer één van de drie ronde complicaties. Kies hier voor Favorieten: Apple. Zie je de contact nog niet? Ga dan op je iPhone naar de Watch-app, kies de Infograaf-wijzerplaat in het kopje Mijn Wijzerplaten en stel de complicatie daar in. Het kan even duren voordat de afbeelding zichtbaar is. Herstart eventueel je Apple Watch. Het Apple-logo is nu ingesteld.

Zoals je in de afbeelding ziet, zit er een witte ring rondom het logo. Wil je dit niet, kies bij de wijzerplaat dan voor een witte achtergrond. Je kan ook een ander logo gebruiken (zwart logo met een witte achtergrond) in combinatie met een zwarte achtergrond.

iCulture-logo op je Apple Watch-wijzerplaat

Fan van iCulture? Je kan ook ons eigen iCulture-logo gebruiken. Volg hiervoor exact dezelfde stappen als hierboven. Als plaatje kun je één van de iCulture-wallpapers gebruiken en die in de contactkaart zo uitsnijden dat alleen het logo te zien is. Je kan ook hier kiezen voor een versie met witte of zwarte achtergrond. Kies diegene die het mooist past bij de achtergrond van jouw wijzerplaat.

Lees ook onze tip over het Apple-logo typen, zodat je voortaan supersnel je teksten voorziet van een leuk appeltje.