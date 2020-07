Van  Watch tot  Pay: Apple gebruikt steeds meer Apple-logo's in productnamen. In deze tip lees je hoe makkelijk een Apple-logo op de iPhone, iPad en Mac kunt typen.

Apple-logo typen

Apple gebruikt in advertenties de korte naam  Watch voor de Apple Watch. Dat ziet er leuk uit en is ook een stuk korter. Apple gebruikte een dergelijke naamgeving al veel langer bij de Apple TV, die soms als  TV wordt geschreven. Hoe kun je makkelijk zo’n Apple-logo intikken op de desktop of op je iPhone of iPad?

Apple-logo intikken op de Mac

Op de Mac tik je een Apple-logo met de toetscombinatie Alt + Shift + K.



Apple-logo typen op iPhone en iPad

Op het toetsenbordje van de iPhone en iPad kun je niet zomaar een Apple-logo tikken. Maar je kunt wel op een slimme manier gebruik maken van de mogelijkheden van iOS.

Zo werkt het:

Open dit artikel op de iPhone of iPad. Kopieer het Apple-symbool naar het klembord. Ga naar Instellingen > Algemeen > Toetsenbord. Tik op Wijzig > Nieuw trefwoord. Kijk op de afbeelding hiernaast hoe je het scherm moet invullen: bovenin komt het Apple-logo, als trefwoord gebruik je een term die je zelden gebruikt, bijvoorbeeld Apple’s aandelensymbool aapl, eventueel met een slash (/) ervoor tikken. Sla op.

Voor macOS-gebruikers is er nog een andere methode; open Systeemvoorkeuren > Tekst en geef het trefwoord daar in via de eerder genoemde toetscombinatie Alt/Option ⌥ + Shift + K. Via iCloud worden de trefwoorden gesynchroniseerd tussen Mac en iPhone of iPad.

Telkens wanneer je nu aapl, /AAPL of /aapl tikt, zal dit worden omgezet naar een Apple-symbool.

Pro-tip: andere veelgebruikte macOS-symbolen zijn ⌥ (Option) en ⌘ (Command). Die kun je nu via deze methode ook toevoegen, bijvoorbeeld als /option en /command.

Lees ook alles over letters met accenten typen op de iPhone en iPad: