Van  Watch tot  Pay: Apple gebruikt vaak Apple-logo's in namen van producten en diensten. In deze tip lees je hoe makkelijk je een Apple-logo op de iPhone, iPad en Mac kunt typen.

Apple gebruikt in advertenties de korte naam  Watch voor de Apple Watch. Dat ziet er leuk uit en is ook een stuk korter. Apple gebruikte een dergelijke naamgeving al veel langer bij de Apple TV. Dat wordt soms als  TV geschreven. Verder heb je  Arcade,  Pay,  TV en ga zo maar door. Hoe kun je makkelijk zo’n Apple-logo typen op de desktop of op je iPhone of iPad?

Apple-logo intikken op de Mac

Op de Mac tik je een Apple-logo met de toetscombinatie Option + Shift + K .



Apple-logo typen op iPhone en iPad

Op het toetsenbord van de iPhone en iPad kun je niet zomaar een Apple-logo tikken. Maar je kunt wel op een slimme manier gebruikmaken van de mogelijkheden in de software. Je maakt namelijk een tekstvervanger aan. Dan typ je iets, wat daarna wordt vervangen door iets anders. Zo werkt het: Open dit artikel op de iPhone of iPad. Kopieer het Apple-symbool (  ). Ga naar Instellingen > Algemeen > Toetsenbord > Tekstvervanging. Tik op het plusje om een nieuw trefwoord toe te voegen. Vul een trefwoord en het Apple-logo in. Sla op door op Bewaar te tikken.

Als trefwoord gebruik je een term die je zelden gebruikt, bijvoorbeeld Apple’s aandelensymbool aapl, eventueel met een slash (/) of een ander speciaal karakter ervoor.

Voor macOS-gebruikers is er nog een andere methode; open Systeeminstellingen > Toetsenbord > Tekstinvoer > Tekstvervangingen en geef het trefwoord daar in via de eerder genoemde toetscombinatie Alt/Option ⌥ + Shift + K. Via iCloud worden de trefwoorden gesynchroniseerd tussen Mac en iPhone of iPad.

Telkens wanneer je nu aapl, /AAPL of /aapl tikt, zal dit worden omgezet naar een Apple-symbool.

Pro-tip: andere veelgebruikte macOS-symbolen zijn ⌥ (Option) en ⌘ (Command). Die kun je nu via deze methode ook toevoegen, bijvoorbeeld als /option en /command.

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