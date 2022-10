De wintertijd wordt op je iPhone en iPad automatisch ingesteld. In deze tip lees je hoe je kunt checken of alles goed is ingesteld voor zomertijd en wintertijd, zodat je er geen omkijken meer naar hebt.

Wintertijd instellen op iPhone, iPad en Apple Watch

De wintertijd instellen op je iPhone of iPad kost nauwelijks moeite. Meestal staat het standaard al goed ingesteld en past je toestel de klok automatisch aan. In deze tip lees je hoe je controleert of de instellingen goed staan, zodat de iPhone en iPad automatisch de wintertijd instellen.

Wintertijd instellen op iPhone en iPad

Als de wintertijd in West-Europa in gaat, dan kun je de klok erop gelijk zetten dat het weer guur wordt en het buiten eerder donker is. De klok moet op dat moment een uur achteruit. Een schamel voordeel is wel, dat je daardoor een uur langer kunt slapen.

Om drie uur ’s nachts gaat de klok een uur terug. Bij de iPhone en iPad gebeurt dat automatisch: daarbij wordt de klok op afstand aangestuurd, waarbij Apple ervoor zorgt dat altijd het juiste tijdstip te zien is. Dit tijdstip is afhankelijk van jouw tijdzone. Het is daarom slim om te controleren of alle instellingen op de iPhone wel goed staan, zodat je verder geen omkijken hebt naar de wintertijd. Zo kun je de wintertijd-instellingen controleren:

Ga naar Instellingen > Algemeen. Tik op Datum en tijd. Check of de tijdzone staat ingesteld op Amsterdam of een andere stad bij jou in de buurt. Zet de schakelaar aan bij Stel automatisch in.

Wintertijd op je Apple Watch

Heb je ook een Apple Watch? De wintertijd wordt daar automatisch aangepast. Je hoeft daar dus geen instellingen aan te passen om de Apple Watch over te zetten naar wintertijd. Handig! Wel kun je de Apple Watch een paar minuten vooruit zetten als je de neiging hebt om te laat te komen. In onze tip lees je hoe dat werkt.

Bekijk ook Zo zet je de klok van je Apple Watch een paar minuten vooruit Je kunt de klok van de Apple Watch een paar minuten laten voorlopen, zodat je op tijd op afspraken komt. Ook bespreken we hoe je de tijd op de Apple Watch achteruit kunt zetten, want dit werkt op een iets andere manier.

Wintertijd: wanneer ook alweer?

De wintertijd loopt in Europa van de laatste zondag van oktober tot de laatste zondag van maart. Daarna gaat de zomertijd in. De wintertijd houdt in dat de klok één uur achteruit wordt gezet, zodat je een uur langer kunt slapen. Hieronder vind je de dagen waarop de wintertijd van 2022 en daaropvolgende jaren in gaat, mocht het wisselen tussen winter- en zomertijd gehandhaafd blijven:

Wintertijd 2022: 30 oktober 2022

2023: 29 oktober 2023

2024: 27 oktober 2024

2025: 26 oktober 2025

2026: 25 oktober 2026

2027: 31 oktober 2027

Wintertijd en Daylight Saving Time

Buiten Europa kan het gebeuren dat de wintertijd op een ander moment ingaat, bijvoorbeeld een paar weken eerder of later. Voor Apple-fans kan het soms onhandig zijn als de Verenigde Staten niet helemaal gelijk loopt met Europa, waardoor het tijdsverschil niet langer 6 tot 9 uur is. Normaal gesproken beginnen evenementen van Apple om 19:00 uur Nederlandse tijd, maar op momenten dat de wintertijd niet helemaal gelijk loopt kan het 18:00 uur zijn.

Houd hier ook rekening mee met software-updates, die normaal gesproken om 19:00 uur Nederlandse tijd beschikbaar zijn. In de laatste week van oktober (totdat de wintertijd in de VS in gaat), verschijnen de updates daarom om 18:00 uur Nederlandse tijd. Ben je er nooit als de kippen bij, dan zal dit geen probleem voor je zijn.