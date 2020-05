Wil je je iPhone vullen met materiaal dat op verschillende computers staat, zoals films en muziek? In deze tip leggen we uit hoe het handmatig beheren van content gaat, als je meerdere Macs hebt.

Materiaal handmatig beheren

Als je je iPhone met een bepaalde computer synchroniseert, kun je deze niet zomaar aansluiten op een andere computer. Je krijgt dan een melding dat alle content zal worden gewist. Dat wil je natuurlijk niet. Met de stappen in deze tip lukt het toch om muziek, video’s en andere content vanuit verschillende computers naar jouw iPhone over te zetten.



Allereerst een waarschuwing: je hebt deze tip niet nodig als je iCloud gebruikt. In dat geval werk je onafhankelijk van een bepaalde computer omdat alle info online wordt bewaard.

Er zijn twee manieren om materiaal van verschillende computers aan je iPhone toe te voegen:

Met apps van derden*, zoals iMazing.

Door de content op je iPhone handmatig te beheren.

*Andere alternatieven zijn AnyTrans, Dr.Fone Phone Manager of iMyFone iOS Manager. Wij hebben deze alternatieven niet uitvoerig getest en kunnen er dus ook niet eentje aanbevelen. Wel is het zo dat er erg veel reclame voor dergelijke apps op internet te vinden is.

iPhone handmatig beheren met de Mac

De beste manier om je iPhone met meer dan één Mac te verbinden, is door je content handmatig te bedienen. Je kunt dan muziek en andere content handmatig vanaf meerdere computers toevoegen.

De eerste keer zal alle media van je iPhone worden gewist, zodra je het handmatig beheren inschakelt. Daarna kun je de multimedia vanaf meerdere Macs naar je iPhone slepen, zonder dat je meldingen krijgt.

Sluit de iPhone aan op de eerste computer. Open de Finder of iTunes, afhankelijk van jouw macOS-versie. Kies de iPhone uit de navigatiekolom links. Op het tabblad Algemeen vink je aan: Beheer muziek, films en tv-programma’s handmatig. Klik op Pas toe.

Handmatig materiaal toevoegen

Je kunt nu handmatig content naar je iPhone verplaatsen met behulp van drag & drop. Je kunt dit doen in de Muziek-app op de Mac, of in iTunes als je een oudere versie van macOS hebt waarin je nog iTunes kunt gebruiken.

Er kunnen wel beperkingen gelden, afhankelijk van jouw macOS-versie. Zo waarschuwt Apple in dit supportartikel dat je bij een iPhone alleen muziek of video’s uit een enkele iTunes-bibliotheek toevoegen (uitgaande van macOS Mojave). Als je een iPad of iPod gebruikt, kunt je muziek uit meerdere iTunes-bibliotheken toevoegen, maar video’s uit slechts een enkele iTunes-bibliotheek, aldus Apple.