Bestandsdeling op de Mac

Als je vanaf een Mac bestanden wil delen binnen je eigen netwerk, dan kan dat met de functie Bestandsdeling in macOS. Andere Mac- en Windows-gebruikers kunnen op die manier eenvoudig bestanden en complete mappen benaderen. In deze tip lees je hoe Bestandsdeling (File Sharing) werkt.

Mac Bestandsdeling inschakelen

Bestandsdeling kan in meerdere gevallen van pas komen. Zo kun je met deze functie bestanden delen die voor meerdere gebruikers binnen je netwerk handig kunnen zijn. Ook kun je bijvoorbeeld een map aanmaken en deze delen in je netwerk, zodat iedereen in het huidige netwerk een bestand toe kan voegen.

Bestandsdeling inschakelen doe je zo:

Open Systeemvoorkeuren > Delen. Zet in de linker kolom een vinkje bij Bestandsdeling. Bij Gedeelde mappen selecteer je de mappen die je wil delen. Klik op het plusje en selecteer de juiste map in de Finder. Bij Gebruikers selecteer je welke gebruikers toegang hebben tot jouw map. Je kan ook instellen of ze een map alleen mogen inzien, alleen mogen schrijven of alleen mogen lezen. Klik op het plusje om een ander account van je Mac toe te voegen. Er zijn drie soorten gebruikers: individuele gebruikers met een account op je Mac, Beheerders en Iedereen. Met individuele accounts geef je een specifieke gebruiker toestemming, terwijl met Beheerders meteen iedereen met een account op je Mac de map kan benaderen. Kies je voor Iedereen, dan geldt de toegang voor anderen binnen het netwerk op andere Macs en computers (mits toegang voor gastgebruikers ingeschakeld is).

Als je Bestandsdeling ingeschakeld hebt, wordt standaard de Publieke map van elke gebruiker gedeeld. Je kan ook voor deze map instellen wie welke toegang heeft. De Publieke map vind je door de Finder te openen en in de menubalk te klikken op Ga > Thuismap.

Bestandsdeling op de Mac gebruiken

Bestandsdeling werkt via verschillende protocollen, namelijk SMB of AFP. Als je bestanden wil delen met Windows-gebruikers, dan dien je de SMB-optie in te schakelen. Je selecteert het protocol als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Delen. Klik hier op Opties. Vink de gewenste optie aan. Je kunt zowel SMB als AFP tegelijk aanvinken. Daaronder selecteer je vervolgens de gebruiker waarvan de mappen gedeeld moeten worden met Windows-gebruikers.

Als je op een Windows-pc de mappen van een gedeelde Mac wil bekijken, dan doe je ook nog het volgende:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Netwerk > Geavanceerd. Selecteer het WINS-tabblad en vul bij Werkgroep de juiste werkroepnaam in. Standaard hebben deze de naam WERKGROEP of MSHOME. Klik op OK, gevolgd door Pas toe.

Het is wel nodig om voor iedere Windows-gebruiker een account op je Mac aan te maken. Dit doe je bij Systeemvoorkeuren > Gebruikers en groepen.

Toegang krijgen via Mac Bestandsdeling

Om vanaf een andere computer toegang te krijgen tot de mappen van de gedeelde Mac, ga je als volgt te werk:

Open op de Mac de Finder en scroll in de navigatiekolom naar Gedeeld. Selecteer daar de gedeelde Mac. Klik rechtsboven op Verbind als. Je kunt nu op verschillende manieren inloggen. Je kunt kiezen voor Gast (mits dit ingeschakeld is door de gedeelde Mac), maar je kunt ook inloggen met een accountnaam die op de gedeelde Mac toegevoegd is.

Om als gast in te kunnen loggen, moet dit wel ingeschakeld staan op de gedeelde Mac. Je kunt dit controleren door naar Systeemvoorkeuren > Gebruikers en groepen te gaan. Klik eventueel op het slotje, kies voor Gastgebruiker en vink de optie Sta toe dat gasten verbinding maken met gedeelde mappen aan.

Behalve via bovenstaande stappenplan, kun je een gedeelde Mac ook bereiken door het specifieke adres in te voeren. Je vindt dit adres bij Systeemvoorkeuren > Delen. Het adres begint met afp:// of smb://, met daarachter een reeks cijfers. Je kunt dit adres bijvoorbeeld direct openen in Safari, maar je kan dit ook doen via de Finder en dan in de menubalk te klikken op Ga > Verbind met server.

Behalve Bestandsdeling, heeft de Mac ook een functie genaamd Schermdeling. Daarmee kun je bijvoorbeeld familieleden op afstand helpen. Lees hieronder hoe het werkt.