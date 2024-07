Dyson heeft de OnTrac met noise cancelling aangekondigd, een hoofdtelefoon die in dezelfde prijsklasse zit als de AirPods Max. Voor rond de 500 euro haal je deze hoofdtelefoon in huis, waarbij vooral de meer dan 2.000 kleurcombinaties opvallen.

Net als bij de AirPods Max en bij de onlangs verschenen Sonos Ace zijn de oorkussens afneembaar. Maar Dyson gaat nog een stap verder. Door oorschelpen en oorkussens in verschillende kleuren uit te brengen kun je meer dan 2.000 combinaties maken. Elk oorkussen is gemaakt van microvezel met hoogwaardig schuim, zodat het prettig draagt en voor goede akoestische afdichting zorgt. De hoofdbeugel en de batterij zijn zo gepositioneerd dat het gewicht gelijkmatig verdeeld wordt.

Dyson maakte eerder al een hoofdtelefoon (Dyson Zone) met een wat curieus uitziend luchtzuiveringsmasker, dat vooral verbaasde blikken opleverde. Bij deze nieuwe OnTrac-hoofdtelefoon ziet het er allemaal wat normaler uit. De hoofdtelefoon zelf kost €499,- en de losse accessoires kosten €49,- per set. De oorkussens zijn er in 7 kleuren en de afdekkappen voor de buitenkant zijn er ook in 7 kleuren.

Er zijn vier kleurvarianten, die je met extra oorschelpen en oorschelpen kunt personaliseren. In feite kies je vooral de kleur van de hoofdband, omdat al het andere later kan worden aangepast. CNC Aluminium is grijs met felgele oorkussens, CNC Copper is paars met oorschelpen van glanzend koper en Ceramic Cinnabar is rozerood met matte oorschelpen in dezelfde kleur. Tot slot is er nog CNC Black Nickel, een zwarte variant die ongetwijfeld populair zal zijn, maar het minst sprankelt qua kleur.

Net als de AirPods Max biedt de Dyson OnTrac ruisonderdrukking aan, dankzij een in eigen huis ontwikkeld Active Noise Cancellation (ANC)-algoritme. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 8 microfoons die 384.000 keer per seconde extern geluiden vastleggen en op die manier kan 40 dB aan ongewenst geluid gemaskeerd worden. Er is hoofddetectie aanwezig, dus de hoofdtelefoon pauzeert automatisch de muziek als je hem afzet.

De batterijduur bij Dyson is wel een stuk langer dan die van Apple: 55 uur tegenover 20 uur. Deze batterijduur geldt ook als ANC is ingeschakeld. Dit kun je inschakelen door te dubbeltikken op een van de oorschelpen. Verder regel je een groot deel van de geluidsinstellingen via de MyDyson-app, waar je drie EQ-instellingen vindt voor Bass Boost, Neutral en Enhanced. De app waarschuwt je ook als het geluid te hard is, waardoor je gehoorschade kunt oplopen.

De Dyson Ontrac CNC Copper is paars met koperkleurige oorschelpen.

Als je naar de hoofdband kijkt , dan zie je drie bobbels. De linker en rechter bevatten de batterij, terwijl de middelste een zachte bekleding voor je hoofd bevat. De hoofdband is niet te vervangen, maar de oorkussens en de afdekkappen aan de buitenkant wel. Je haalt ze los met een draaiende beweging. Dyson zet dus echt in op personalisatie, maar heeft ook aan de audiokwaliteit gedacht. De OnTrac heeft 40mm drivers die frequenties weergeven van 6Hz tot 21.000Hz, met een diepe sub-bass die je kunt voelen tijdens het dragen. De luidsprekers zijn naar je oren gekanteld voor een directere geluidsweergave.

Aansluiten met een kabel kan ook: met usb-c, maar er is geen 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting aanwezig. Voor afspelen via Bluetooth werkt de Dyson OnTrac met SBC, AAC en het minder bekende LDHC voor high-end audio, maar dit laatste werkt alleen met bepaalde telefoons van Motorola, OnePlus, Nothing en een paar andere merken. Mensen met een smartphone van Apple, Samsung en Google grijpen mis – en dat is jammer, want dit zijn nou net de bestverkochte en meest bekende merken.