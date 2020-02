In dit artikel leggen we uit hoe je iPhone en iPad zodanig kunt inrichten, dat je zo goed mogelijk beschermd bent tijdens het internetten. Gooi je privacy niet te grabbel met deze 6 tips!

Beter beveiligd tijdens het internetten

Of het nou gaat om datahongerige bedrijven zoals Facebook, de dreiging van identiteitsdiefstal of het begluren door overheden: je kunt je maar het beste goed beschermen. Daarbij gaat het om twee dingen: zorgen dat je veilig kunt internetten en je privacy beschermen. Het is nooit helemaal mogelijk om 100% privacy online voor elkaar te krijgen. Meestal is het een afweging tussen gemak en de risico’s die je wilt lopen. Als je een internetverbinding gebruikt ben je te traceren, op allerlei manieren. Telkens wanneer je een website bezoekt laat je sporen na in de vorm van cookies en trackers. Soms is het bedoeld om een profiel van je op te bouwen, soms om je gerichte advertenties te tonen. Je IP-adres, locatie, type computer en type browser, het kan allemaal worden vastgelegd. Misschien vind je het onschuldig, maar op het moment dat je wordt geconfronteerd met informatie waarvan je dacht dat je het geheim had gehouden, denk je er misschien wel anders over.



#1 Gebruik een veilige chatdienst

Voor veel mensen is ‘internetten’ niet zozeer eindeloos bladeren in de browser, maar eindeloos rondhangen in een chatapp. Ongemerkt verstuur je heel wat privacygevoelige informatie via chats. Je biecht geheimen op en deelt foto’s waarvan je liever niet wil dat de hele wereld ze ziet. Gelukkig kun je gemakkelijk overstappen naar een beveiligde chatdienst. Wellicht gebruik je dat al: met WhatsApp zijn al je chats standaard end-to-end versleuteld (al weet je natuurlijk niet wat Facebook voor de rest met je data doet, zoals je vriendenlijst met contacten). Je zou ook kunnen kiezen voor een beveiligde chatdienst met encryptie van een minder datahongerige partij, zoals Signal.

Bekijk ook De beste veilige chatapps met encryptie voor je iPhone Met welke beveiligde chatapp heb je end-to-end encryptie en kun je versleutelde berichten versturen? Wij hebben de beste apps op een rijtje gezet.

#2 Gebruik een goede VPN

Een van de beste manieren om je te beschermen tijdens het internetten is door gebruik te maken van een VPN-verbinding. Een Virtual Private Network levert een beveiligde internetverbinding en verbergt je IP-adres, terwijl tegelijk de data die je verzendt wordt versleuteld. Je kan wel denken dat de verbinding via je mobiele provider veilig is, maar misschien wil je helemaal niet dat je provider weet welke websites je bezoekt en welke apps je gebruikt. Ze kunnen die data bewaren en beschikbaar stellen als de autoriteiten erom vragen. Gebruik je een VPN, dan weten providers alleen wanneer je verbinding met de VPN-aanbieder maakte, maar niet wat je hebt gedaan.

Maar kies wel een goede VPN-aanbieder. Helaas is het aanbod nogal groot en ondoorzichtig en je weet bij sommige aanbieders niet wat ze met jouw data doen. Kies in ieder geval een aanbieder die de OpenVPN-standaard gebruikt, geen logbestanden bijhoudt en in een land gevestigd is dat geen data-uitwisselingsovereenkomst met bijvoorbeeld de VS of China heeft. Er blijven dan nog maar een paar over. Voorbeelden zijn: Cactus VPN (Moldavië), VPNarea (Bulgarije), BlackVPN (Hongkong), NordVPN (Panama), Hide.me (Maleisië) en SaferVPN (Israël).

Daarnaast zal van belang zijn welke locaties je kunt kiezen voor de VPN, zodat je bijvoorbeeld kunt ‘internetten zoals thuis’ als je in het buitenland bent.

Nadeel van een VPN is wel dat de snelheid vaak trager is en dat kan vervelend zijn als je de VPN continu wilt gebruiken. Bekijk welke VPN-apps voor iOS zoal beschikbaar zijn in onderstaande round-up.

Bekijk ook Dit zijn de beste VPN-apps voor iPhone en iPad Wat zijn de beste VPN-apps voor iPhone en iPad? Waar moet je op letten, welke zijn gratis en welke zijn extra veilig? We hebben de beste opties voor je op een rijtje gezet.

#3 Gebruik een veilige zoekmachine

Google is voor veel mensen de eerste keuze, maar echt privacyvriendelijk is Google niet. Kies liever voor de Nederlandse zoekmachine Startpage.com, dat je zoekopdrachten niet vastlegt, geen profiel opbouwt en je via een proxy webpagina’s laat openen. Zo is nooit te achterhalen dat jij het was, die een artikel over zweetvoeten of een ander lichamelijk ongemak opvroeg.

Bekijk ook Zo gebruik je Startpage, de Nederlandse privacyvriendelijke zoekmachine Met Startpage kun je privacyvriendelijk en anoniem zoeken via Google. Lees in deze tip hoe je Startpage.com instelt als standaardzoekmachine op de iPhone, iPad en Mac.

Een andere optie is DuckDuckGo, dat je als standaardzoekmachine kunt instellen op je iPhone. Je kunt hierin je zoekhistorie bewaren, maar net zo makkelijk weggooien. Hou er wel rekening mee dat DuckDuckGo een Amerikaans bedrijf is en dus moet voldoen aan de regels van de Amerikaanse overheid. Je bent beter af bij het Nederlandse Startpage, waar de (Europese) privacyregels strenger zijn.

Bekijk ook DuckDuckGo instellen op iPhone en iPad (privacyvriendelijke zoekmachine) Met DuckDuckGo kun je privacyvriendelijk zoeken op internet. In deze tip lees je hoe je DuckDuckGo als standaard zoekmachine op iPhone en iPad instelt, in plaats van Google.

#4 Internetten in privévenster

Met de privémodus van Safari kun je internetten, zonder dat je browsergeschiedenis wordt bewaard. Dit is ideaal als je een website wil bezoeken waar anderen niets van mogen weten. Bij het sluiten van de pagina blijft er geen data bewaard, dus ook geen cookies. Het werkt zowel op de iPhone, iPad als Mac. Daarmee wordt tracken een stuk moeilijker.

#5 Gebruik Tor

Je denkt misschien dat je met Safari goed zit, omdat Apple zoveel nadruk legt op privacy. Maar dat is niet zo: Apple beschermt je namelijk niet volledig tegen het ongebreideld dataverzamelen als je websites zoals Facebook bezoekt. Dergelijke bedrijven hebben slimme methoden gevonden om te zorgen dat ze je toch kunnen volgen, zelfs als je geen account hebt. Ook krijg je bij het bekijken van websites te maken met advertentietrackers en cookies. Apple doet moeite om je steeds beter te beschermen, maar helemaal 100% beschermd ben je niet. Ook de incognito mode van browsers zoals Google Chrome werkt niet afdoende.

Als je echt veilig zou willen browsen, moet je het Tor-netwerk gebruiken. Dit is ontstaan vanuit de Amerikaanse overheid en wordt gebruikt door veiligheidsdiensten, maar is ook beschikbaar voor gewone burgers. Met encryptie en verschillende lagen is niet te achterhalen dat jij het bent. Je bent dus anoniem. De app die je hiervoor kunt gebruiken is de Onion Browser voor iOS. Er zijn meer Tor-browsers, maar daarvan is niet altijd zeker of ze wel echt veilig zijn.

Omdat Tor via verschillende servers werkt is je identiteit en locatie niet te achterhalen. Het betekent overigens wel dat internetten een stuk langzamer gaat. Hier is helaas weinig aan te doen. Je zou Tor ook nog met een VPN kunnen combineren, want ook Tor is nooit helemaal veilig. Het eerste knooppunt in het Tor-netwerk kan namelijk je IP-adres achterhalen en bij het laatste knooppunt wordt je data ontdaan van encryptie en zou op dat moment uit te lezen zijn. Je schakelt dan eerst je VPN en daarna Tor in. Het kan overigens ook andersom, wat voor betere anonimiteit kan zorgen.

#6 Controleren of je echt anoniem bent

Als je bovenstaande maatregelen hebt genomen, wil je natuurlijk ook weten of het helpt. Hiervoor moet je je naar websites zoals whatismyipaddress.com of ipleak.net gaan, om te kijken welk IP-adres zichtbaar is voor anderen. Ook kun je hier zien op welke locatie je zit en met welke provider je verbonden bent, bijvoorbeeld met het netwerk van je mobiele provider. Overigens kan je internetverbinding ook verklappen welke browser, welk apparaat en welke versie van iOS je gebruikt.

Meer beveiligingstips? Kijk dan eens naar deze!