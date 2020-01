Wil je een melding krijgen als jouw favoriete Twitter-account een bericht plaatst? We leggen uit hoe dit werkt in de Twitter-app voor iOS. Het is handig om met notificaties bijvoorbeeld op de hoogte te blijven van je favoriete sportclub, acteur, politicus of... iPhone-nieuwssite!.

Twitter-notificaties: zo werkt het

De meeste Twitter-apps bieden de mogelijkheid om notificaties of meldingen te krijgen voor specifieke personen of accounts. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet, en hoe je deze pushmeldingen kunt beheren. De beste optie is om gebruik te maken van de officiële Twitter-app, want die verstuurt de meldingen zonder vertraging. Voor apps van derden heeft Twitter de meldingen ernstig ingeperkt, waardoor de meldingen met vertraging of helemaal niet meer binnenkomen.



Twitter-meldingen inschakelen

Zo schakel je pushberichten in voor een specifiek account:

Open de officiële Twitter-app. Tap op het vergrootglas onderin het scherm om te zoeken. Ga naar het gewenste account, bijvoorbeeld iCulture. Open de profielpagina van het account. Tik op het alarmbel-icoontje.

Er verschijnt een pop-up onderin het scherm. Kies de optie Alle tweets.

Voortaan ontvang je pushmeldingen van dit account op je iPhone of iPad. Je kunt er ook voor kiezen om alleen een melding te krijgen bij tweets met live-video’s, maar dit is vrij zeldzaam geworden op Twitter.

Twitter-notificaties beheren

Als je pushmeldingen voor één of meerdere account(s) hebt ingeschakeld, kun je deze op een centrale plek in de Twitter-app beheren. Dit doe je als volgt:

Tik in de Twitter-app op het huisje onderin. Tik op je accountfoto linksboven. Ga naar Instellingen en privacy > Meldingen.

Je komt nu op een scherm met diverse instellingen voor meldingen en notificaties. Zo kun je het kwaliteitsfilter inschakelen om berichten van mindere kwaliteit te negeren. Ook kun je accounts negeren en blokkeren.

Tik op Pushmeldingen. Je ziet nu een uitgebreide lijst van opties. Tik bovenaan op Tweets om te zien van welke personen je een melding ontvangt. Bij elke persoon kun je de instellingen voor meldingen wijzigen. Bekijk ook even de andere opties en ga terug naar het hoofdscherm.

