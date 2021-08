Het automatisch afspelen van video's in sociale media-apps zoals Twitter, Facebook, Instagram en Reddit kan handig zijn, maar kan ook irritatie opleveren. Deze tip legt uit hoe je het automatisch afspelen van video's bij de verschillende diensten uitschakelt.

Geen autoplay video’s meer

Sociale media spelen graag video’s automatisch af, omdat het meer kijkers oplevert. Maar het betekent voor jou ook meer dataverkeer en je kan onrustig worden door al die drukke beelden. Deze tip legt uit hoe je het automatisch afspelen van Twitter-video’s en Facebook-video’s uitschakelt.

Automatisch afspelen van Twitter-video’s uitschakelen

Neem de volgende stappen om het automatisch afspelen van video’s in de Twitter-app te stoppen:

Start de Twitter-app op je iPhone of iPad. Tik op je profielfoto en ga naar Instellingen en privacy. Kies Datagebruik. Zet de schakelaar uit bij Speel video’s automatisch af. Je kunt kiezen uit drie opties: Mobiel en wifi, Alleen via wifi of Nooit. Kies de laatste optie.

Deze instelling is van toepassing op het bekijken van jouw tijdlijn en profiel van gebruikers. Gebruik je een alternatieve Twitter-app, dan kan het alsnog gebeuren dat de video’s automatisch afgespeeld worden. Via de instellingen van de app kun je aangeven dat je dit niet wilt, als die optie wordt aangeboden.

Automatisch afspelen van Facebook video’s uitschakelen

Ook in de Facebook-app kun je het automatisch afspelen van video’s uitschakelen:

Open de Facebook-app op je iPhone of iPad. Tik onderin op de menuknop en kies Instellingen & Privacy > Instellingen. Kies voor Accountinstellingen > Video’s en foto’s. Tik op Automatisch afspelen > Media. Kies onder Automatisch afspelen voor een van de opties, namelijk Video’s nooit automatisch afspelen.

Op deze manier voorkom je dat je plots geconfronteerd wordt met plotseling bewegende video’s. Maak je je vooral zorgen over het ongemerkte dataverkeer, dan kun je er ook voor kiezen om de video’s alleen automatisch te laten afspelen als je verbonden bent met een WiFi-netwerk. In de screenshots hierboven zie je deze optie ook in beeld.

Automatische video’s in Instagram uitschakelen

Instagram heeft geen schakelaar voor automatisch afspelende video’s, maar met een kleine workaround kun je toch voorkomen dat je video’s te zien zijn.

Ga naar je profielpagina en tik op de drie streepjes. Ga naar Instellingen > Account > Dataverbruik. Zet de schakelaar aan bij Minder mobiele data gebruiken.

Automatische Reddit-video’s uitschakelen

In de iOS-app van Reddit is het uitschakelen van automatische video’s vrij gemakkelijk te regelen:

Open de Reddit-app op je iPhone. Settings./li> Bovenaan de pagina zie je Autoplay. Schakel dit uit.

