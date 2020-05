Traag internet op je toestel? Door de DNS-instellingen te wijzigen kun je er iets aan doen. In deze tip leggen we uit hoe je de DNS-server kunt instellen op je iPhone, iPad of Mac.

DNS wijzigen

Heb je ook wel eens dat jouw Wi-Fi langzaam is, maar dat je eigenlijk geen idee hebt hoe dit komt? Of dat de App Store traag is bij het downloaden van apps? Het kan liggen aan de DNS-server. Dit kun je heel makkelijk verhelpen door een extra DNS-server in te stellen op jouw iPhone, iPad of Mac. Een DNS-server is het systeem dat de vertaalslag maakt van de domeinnaam van een website naar het bijbehorende IP-adres. We leggen hieronder uit wat een DNS precies is en hoe je dit kunt aanpassen op je iPhone, iPad en Mac.

Wat is DNS?

DNS staat voor Domain Name System en is eigenlijk een soort telefoonboek voor internet. Dit systeem zorgt ervoor dat domeinnamen zoals iculture.nl vertaald worden naar een IP-adres.

Wanneer je zelf niets aan de instellingen hebt veranderd maak je gebruik van de DNS-servers van je eigen internetprovider. Je kunt echter ook kiezen voor een server van een ander bedrijf, omdat deze extra mogelijkheden biedt of sneller werkt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je langzaam of geen internet hebt, of wanneer je internetprovider problemen heeft met de eigen servers. Het kan ook zijn dat je de DNS van je eigen internetprovider niet veilig genoeg vindt.

Er zijn meerdere populaire DNS-aanbieders zoals Google (8.8.8.8), NortonDNS en OpenDNS. Er zijn ook relatieve nieuwkomers, zoals CloudFlare (1.1.1.1), die extra nadruk legt op veiligheid en privacy.

Welke DNS-servers zijn er?

Er zijn diverse DNS-servers verspreid over de wereld. Een deel ervan is gratis te gebruiken en voor andere zul je moeten betalen. Dit heeft ook te maken met de veiligheid van de server. Ze hebben allemaal een unieke reeks getallen, het IP-adres. Dit is het getal waar de server aan te herkennen is.

Hieronder vind je een lijstje met de IP-adressen van de meestgebruikte diensten:

Google: 8.8.8.8

OpenDNS: 208.67.222.222

Norton: 199.85.126.20

Quad9: 9.9.9.9

CloudFlare: 1.1.1.1

DNS instellen op iPhone en iPad

Op je iPhone en iPad kun je eenvoudig de huidige server aanpassen. Volg hiervoor de volgende stappen:

Ga naar Instellingen en vervolgens naar WiFi. Druk op de i naast je huidige WiFi-netwerk. Ga naar Configureer DNS en vink Handmatig aan. Je kunt nu op het plusje naast Voeg server toe drukken. Tik hierin het IP-adres van de gewenste server en druk op Bewaar.

Let er bij het wijzigen wel op dat je kiest voor Configureer DNS en niet Configureer IP, want anders werkt het niet.

Je hebt nu een extra DNS-server toegevoegd aan het huidige Wi-Fi-netwerk. Wanneer je internetprovider problemen heeft met haar eigen DNS-server zal je iPhone gebruik maken van de andere ingestelde DNS-servers.

Je kunt ook de originele server verwijderen om alleen gebruik te maken van de door jou gekozen server. Later kun je altijd weer een extra DNS toevoegen.

DNS instellen op de Mac

Wil je je DNS-server op je iMac of MacBook wijzigen, dan doe je dat als volgt:

Ga op de Mac naar Systeemvoorkeuren > Netwerk. Klik op de knop Geavanceerd en ga naar het tabblad DNS. Klik op het plusje om een nieuwe server toe te voegen. Hier tik je het IP-adres in en sleep deze naar de bovenkant van de lijst. Klik OK en je hebt de nieuwe server ingesteld.

Mocht je Mac niet reageren op de wijziging, dan kun je eventueel de DNS-cache verwijderen.

DNS-cache verwijderen op de Mac

Om je cache te verwijderen, moet je je Terminal openen. Dit gaat het snelst door ‘Terminal’ te zoeken in Spotlight. Nadat je de Terminal geopend hebt, typ je het volgende:

sudo killall -HUP mDNSResponder;sudo killall mDNSResponderHelper;sudo dscacheutil -flushcache

Druk vervolgens op Enter en vul je wachtwoord in als hier om gevraagd wordt. Zodra de cache is geleegd krijg je hiervan een melding.

Let wel: het verwijderen van je cache is geen vereiste. macOS reageert over het algemeen vrij snel op het wijzigen van je DNS-server. Het verwijderen van je cache is alleen nodig als het niet werkt.

Hoe je je IP-adres kunt opvragen lees je in een andere tip.