Net als gewone horloges is de Apple Watch gemaakt van bepaalde materialen die soms een allergische reactie kunnen opwekken. Soms kunnen de bandjes jeuk of rode plekken veroorzaken. In deze tip lees je welke materialen Apple zelf gebruikt voor de behuizing en de bandjes van de Apple Watch.

Allergische reactie door Apple Watch

Krijg je jeuk of rare bultjes door de Apple Watch? Of is de huid van je pols helemaal rood gewroden? Er kan in dat geval sprake zijn van een allergische reactie. Omdat je de Apple Watch dicht op de huid draagt zal het sneller irritatie veroorzaken dan een iPhone of hoesje, die maar incidenteel in contact komt met de huid.

Vaak is het horlogebandje daarbij de boosdoener, met name als je bandjes van goedkope materialen hebt gekocht. Apple test de materialen die ze gebruiken uitgebreid op draagcomfort, maar dat is bij kleine accessoiremakers niet altijd haalbaar. Kijk daarom goed of de allergische reactie door de Apple Watch zelf wordt veroorzaakt, of door het bandje. En probeer ook eens of een bandje van een betere kwaliteit of van een ander materiaal, om te kijken of dat minder last veroorzaakt.

Allergische reactie door materialen van de Apple Watch

Apple wist bij het maken van de Apple Watch al dat een klein deel van de gebruikers klachten zou krijgen. Het bedrijf heeft daarom al vroegtijdig dermatologen en toxicologen ingehuurd om de effecten op langere termijn (dat wil zeggen: meer dan twee weken) te bestuderen. Dat was ook wel nodig, want Fitbit kwam eerder negatief in het nieuws omdat gebruikers klaagden over allergische reacties door de fitnessarmbanden. Dit kwam door het gebruik van nikkel en kleefstoffen in de vorm van methacrylaten. Beide materialen worden ook in de Apple Watch-bandjes gebruikt.

Later is wel duidelijk geworden dat eigenlijk elk accessoire dat je nauw op de huid draagt, allergische reacties kan veroorzaken. Dat juist Fitbit veel klachten kreeg, heeft ermee te maken dat het merk erg populair is. Als er eenmaal een paar klachten circuleren, zullen er al snel meer mensen zijn die bij nader inzien toch ook last hebben van jeuk en rode vlekjes.

Apple waarschuwt gebruikers met een gevoelige huid dan ook al bij voorbaat, dat de Apple Watch bij sommige mensen eventueel een allergische reactie kan veroorzaken. De belangrijkste boosdoeners daarbij zijn nikkel en acrylaten.

Bijna alle horlogekasten en sommige bandjes bevatten deze twee stoffen. Apple heeft de materialen telkens laten onderzoeken door dermatologen en toxicologen, om te zorgen dat ze voldoen aan de bestaande normen. Daarnaast hanteert Apple een aantal andere normen, die nog wat strenger zijn. Ondanks al deze maatregelen is niet te voorkomen dat een klein aantal gebruikers toch gevoelig is voor het dragen van de Apple Watch.

Bij aanhoudende irritatie van de huid raden we aan contact op te nemen met je huisarts.



Allergische reactie door nikkel

De aluminium en roestvrijstalen horlogekasten bevatten nikkel. Ook in de roestvrijstalen onderdelen van sommige Apple Watch-bandjes en de magneten zijn sporen van nikkel terug te vinden. Het gaat om minieme hoeveelheden, die lager zijn dan volgens de Europese REACH-norm is toegestaan. Ben je overgevoelig voor nikkel, dan kun je last krijgen van een allergische reactie.

Allergische reactie door acrylaten

De horlogekast en diverse horlogebandjes van Apple bevatten acrylaten en methacrylaten in de kleefstoffen. Deze stoffen komen bijvoorbeeld ook voor in andere producten die op de huid worden gebruikt, zoals pleisters. Apple heeft de producten zo ontworpen dat onderdelen die acrylaten bevatten niet direct in contact komen met de huid.

Materialen van het Apple Watch-bandje

Zoals hierboven aangegeven kunnen de horlogebandjes van de Apple Watch materialen bevatten die een allergische reactie kunnen opwekken.

Dit zijn de materialen die Apple heeft gebruikt.

Standaard bandjes:

Sportbandje: fluorelastomeer met roestvrij staal

fluorelastomeer met roestvrij staal Geweven sportbandje: geweven nylon

geweven nylon Apple Watch Nike+-bandje: fluorelastomeer met roestvrij staal of nylon

fluorelastomeer met roestvrij staal of nylon Geweven nylon: nylon met roestvrij staal

Speciale bandjes:

Hermès-bandjes: leer met roestvrij staal

leer met roestvrij staal Milanees bandje: roestvrij staal

roestvrij staal Schakelarmband: roestvrij staal

roestvrij staal Leren bandje: leer met roestvrij staal

leer met roestvrij staal Moderne gesp: leer met roestvrij staal

leer met roestvrij staal Klassieke gesp: leer met roestvrij staal

leer met roestvrij staal Edition bandjes: fluorelastomeer of leer met keramiek of 18-karaats goud

De laatstgenoemde bandjes (Edition) zijn geleverd bij de Apple Watch Edition, die aanvankelijk van 18-karaats goud en later van keramiek is gemaakt. Voor de meeste gebruikers spelen deze materialen echter geen rol en ze veroorzaken ook minder vaak een allergische reactie.

Irritatie door zweet

Bij de meeste mensen wordt de irritatie veroorzaakt door zweet, vooral als je ze langere tijd draagt. Zweet bevat zout en zodra het zweet opdroogt blijven er kleine zoutkristallen achter op de huid. De Apple Watch schuurt er tegenaan en dat levert op z’n beurt weer irritatie op. Dit probleem doet zich voor bij elk type armband, ook bij activitytrackers. Doe daarom de Apple Watch even af en was de huid als je langere tijd in de zon hebt liggen zweten.

Lees ook onze tip voor het schoonmaken van een Apple Watch-bandje.

Andere oorzaken van een allergische reactie

Als de Apple Watch niet prettig draagt of irritatie veroorzaakt kunnen er nog meer oorzaken zijn. Als je het bandje te strak draagt kan de huid geïrriteerd raken. Zit het bandje te los, dan kan dit gaan schuren. Verder kan het zo zijn dat de rode plekjes niet veroorzaakt worden door de Apple Watch door huidcremes, zeep en andere huidverzorgingsproducten die je hebt gebruikt. Als er nog sporen van deze stoffen op de huid aanwezig zijn op het moment dat je de Apple Watch om doet, kan het bandje zorgen dat de stoffen extra tegen de huid worden gewreven, waardoor irritatie ontstaat. Heb je een lidteken of een geïrriteerde huid door een pas aangebrachte tattoo op je pols, dan kan de Apple Watch ook wat sneller ongemak veroorzaken.

Dit kun je zelf doen

Als je denkt dat de Apple Watch een allergische reactie veroorzaakt kun je een aantal maatregelen nemen:

Doe de Apple Watch regelmatig af, zodat de huid de kans krijgt om te herstellen

Wissel regelmatig van pols, zodat je de smartwatch niet steeds op dezelfde plek draagt

Wissel regelmatig van bandje, waarbij je andere materialen of merken draagt

Was de huid van je pols regelmatig en zorgt dat er geen zeepresten achterblijven

Smeer nagellak op de metalen delen van het bandje

Smeer zinkoxide op het irriterende gedeelte

Als je de Apple Watch de hele dag draagt zul je merken dat de huid op die plek continu wat klam is. De huid blijft ter plekke ook wat bleek, omdat er geen zonlicht op komt. Probeer daarom eens wat vaker de Apple Watch af te doen, bijvoorbeeld als je ‘s avonds op de bank naar een film zit te kijken.

Let op de pasvorm van je Apple Watch

Heb je last van een geïrriteerde of opgezwollen huid in de buurt van de pols waar je je Apple Watch draagt? Kijk dan eens of je bandje niet te strak of te los zit. Een strak bandje kan de huid irriteren en een los bandje kan gaan schuren.

Zorg ervoor dat je bandje nauwsluitend maar comfortabel om je pols zit. Wil je je bandje strakker doen als je bijvoorbeeld een workout gaat doen, dan is dat mogelijk. Maak hem daarna wel weer wat losser.

Materialen van de Apple Watch-horlogekast

Sinds de Apple Watch Series 4 biedt Apple alleen nog een aluminium en roestvrijstalen variant van de Apple Watch aan. Eerder kon je ook kiezen voor 18-karaats goud en keramiek, maar daarmee is Apple inmiddels gestopt.

Of je een allergische reactie krijgt van de horlogekast is afhankelijk van het materiaal. Hieronder zie je de materialen die Apple voor de horlogekast heeft gebruikt:

Aluminium: 7000-series aluminium, Ion-X-glas, composiet

7000-series aluminium, Ion-X-glas, composiet Roestvrijstaal: 316L roestvrijstaal, keramiek, saffierkristal

316L roestvrijstaal, keramiek, saffierkristal Keramiek: Keramiek, saffierkristal

Keramiek, saffierkristal Goud: 18-karaats goud, keramiek, saffierkristal

Twijfel je over welke kastsoort je moet kiezen? Die keuze is afhankelijk van welke materialen je mooi vindt. Dit zijn de verschillen tussen aluminium en roestvrij staal voor de Apple Watch.

Zoals eerder gezegd is de keuze tussen verschillende uitvoeringen van de Apple Watch een smaakgerelateerde kwestie. Toch zijn er ook praktische overwegingen. Wil je de kans op krassen zoveel mogelijk verminderen, dan kan het verstandiger zijn om een Apple Watch met Ion-X-glas te nemen in plaats van saffierglas. Deze vind je alleen in de modellen met roestvrijstalen behuizing.

Lees hier wat de verschillen zijn tussen Ion-X-glas en saffierglas.