Reis je vaak met het vliegtuig of ben je geregeld in de sportschool te vinden? Dan is het wel zo prettig om een filmpje te kijken of muziekje te luisteren. Je doet dat waarschijnlijk via je eigen iPhone of Apple Watch, maar soms wil je bijvoorbeeld in het vliegtuig kijken naar een film die via het systeem in het vliegtuig aangeboden wordt. In de meeste vliegtuigen is het niet mogelijk om een draadloze koptelefoon of oordopjes aan te sluiten, dus als je alleen AirPods bij je hebt is dat nogal onhandig. De AirFly Pro van Twelve South lost dit probleem op, maar werkt ook in heel veel andere soortgelijke gevallen. Daarnaast kun je de AirFly Pro gebruiken om audio te versturen naar bijvoorbeeld een oudere autoradio zonder Bluetooth. In deze AirFly Pro review lees je de voor- en nadelen.



AirFly Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de AirFly Pro:

Verbind je AirPods of andere draadloze koptelefoon of oordopjes met apparaten zonder Bluetooth-verbinding

Steek de adapter in een 3,5mm koptelefoonaansluiting

Kan met twee draadloze koptelefoons of oordopjes tegelijk verbinden

Audio versturen voor bijvoorbeeld je eigen muziek op een oudere autoradio

Batterijduur van ongeveer 16 uur

Geleverd met sleutelring

Beschikbaar voor €59,95

De AirFly Pro is de nieuwste versie van Twelve South. Een paar jaar geleden bracht Twelve South al de eerste variant uit. Het grote verschil tussen de AirFly Pro en de gewone versie, is dat de AirFly Pro verbinding kan maken met twee draadloze koptelefoons of oordopjes tegelijkertijd en dat er een verzendmodus in zit. Daarmee kan je audio streamen náár de AirFly, om deze bijvoorbeeld op je autoradio af te spelen. Het idee achter de AirFly en de AirFly Pro is verder wel hetzelfde.

AirFly Pro instellen

Het instellen van de AirFly Pro is redelijk eenvoudig. Je steekt hem in de koptelefoonaansluiting van het apparaat waarnaar je wil luisteren en houdt vervolgens de knop ingedrukt. Het lampje begint vervolgens wit en oranje te knipperen, waarna je je AirPods of andere draadloze koptelefoon kan koppelen. Je moet deze hiervoor in de koppelmodus zetten. Zodra je audio-apparaat eenmaal verbonden is met de AirFly Pro, is het niet nodig om deze telkens te koppelen. De AirFly Pro herkent onthoudt je gekoppelde apparaten en maakt automatisch verbinding zodra je deze inschakelt. Je kan meerdere apparaten koppelen, die allemaal door de AirFly Pro onthouden worden.

Doordat de AirFly Pro zo compact is, hij is inclusief kabeltje zo’n 10 centimeter lang en slechts twee en een halve centimeter breed. Je stopt hem daardoor makkelijk in je zak. Je kan hem dankzij de sleutelring ook aan je sleutelbos hangen. Het voordeel is dat je hem dan altijd bij je hebt, al vinden wij hem daar net te groot voor. Wel is de ring handig om hem bijvoorbeeld ergens aan je tas te bevestigen.

Wij hebben de AirFly Pro onder andere getest in een vliegtuig en in combinatie met de Nintendo Switch. In het vliegtuig hangt deze aan de stoel voor je naar onderen, aan de koptelefoonaansluiting. Dat is geen enkel probleem en de adapter zit dan ook niet in de weg. Op andere apparaten waar de koptelefoonaansluiting op een andere plek zit, bijvoorbeeld bij de Nintendo Switch, is dat iets anders. Hij hangt dan bovenaan en bungelt een beetje heen en weer. Heel erg storend is het niet, maar hou daar wel rekening mee bij het apparaat waar je hem voor wil gebruiken.

Geluidskwaliteit en prestaties

De geluidskwaliteit is bij de AirFly Pro in orde. Het bereik is goed en valt nooit weg. Wel hebben we gemerkt dat het volume bij de AirPods 2 en AirPods Pro in combinatie met de AirFly Pro wat zachter is dan wanneer je een normale bedrade koptelefoon op het apparaat aansluit. Twelve South meldt op zijn website dat ze daarvan op de hoogte zijn en met Apple aan een oplossing werken. Ook met de nieuwste update van december 2019 speelt dit probleem.

Dankzij de accuduur van meer dan 16 uur, zal het niet snel gebeuren dat je AirFly Pro leeg is. Dankzij deze accuduur kun je hem probleemloos gebruiken tijdens een lange vlucht of een lang potje gamen. Sterker nog, de kans dat je tussendoor je AirPods of andere oordopjes moet opladen is groter dan dat de AirFly Pro leeg is. Opladen doe je met het meegeleverde USB-C-naar-USB-A-kabeltje van ruim 20 centimeter. We vinden dit wel wat kort, maar doordat je de AirFly verbindt via USB-C, kun je eenvoudig een andere kabel gebruiken. Opladen via je iPhone met een Lightning-naar-USB-C-kabel gaat helaas niet. Met de nieuwste iPad Pro kan dit wel.

De AirFly Pro geeft met het lampje aan zodra deze bijna leeg is, maar het is niet mogelijk om op ieder moment de accuduur op te vragen. We hadden het makkelijker gevonden als je bijvoorbeeld met een reeks lampjes aan de zijkant kan zien hoe veel stroom er nog in de adapter zit.

Samen luisteren

Het handige van de AirFly Pro is dat je er ook samen mee kan luisteren. Dit model kan verbinding maken met twee koptelefoons tegelijkertijd. Dit werkt met elke draadloze koptelefoon of oordopjes, dus niet alleen met AirPods. Sinds iOS 13 kun je samen luisteren met je AirPods op één iPhone of iPad, door de audio te delen. Dankzij de AirFly Pro werkt dit ook met andere koptelefoons en met apparaten zoals het entertainmentsysteem in het vliegtuig of de Nintendo Switch. Een ander voordeel is dat je op deze manier ook twee koptelefoons met een MacBook kan verbinden. Het is dus een soort draadloze splitter.

Het instellen ervan werkt eenvoudig. Zodra je eerste koptelefoon verbonden is, druk je twee keer op de knop om de andere koptelefoon te koppelen. Daarna hoef je alleen maar allebei je headset aan te zetten en te verbinden. Tijdens het luisteren met twee apparaten hebben we geen verstoringen gemerkt. De kwaliteit is hetzelfde als dat je op de gewone manier luistert.

Ook audio versturen

Tot slot heeft de AirFly Pro nog een schakelaar aan de zijkant. Daarmee wissel je naar de Receiver-mode, waarmee je audio vanaf je iPhone of iPad kan versturen naar een ander apparaat. Wij hebben dit gebruikt in een auto met een oudere autoradio met AUX-aansluiting, maar zonder Bluetooth. Er zijn talloze adapters verkrijgbaar die hetzelfde doen (soms al voor een tientje), maar het is handig dat dit ook standaard in de AirFly Pro ingebouwd zit. In onze ervaringen werkt dit probleemloos. In een paar tellen ben je verbonden via de Bluetooth-instellingen van je iPhone en speel je je eigen muziek af op het aangesloten apparaat.

Behalve in de auto werkt dit ook met speakers die wel een AUX-ingang hebben, maar geen Bluetooth. Het enige nadeel is dat het niet mogelijk is om er telefoongesprekken mee te voeren. Het geluid van je gesprek gaat niet via de AirFly Pro en er zit ook geen microfoontje op. Dat vinden we stiekem toch wel een gemiste kans, omdat je hiermee in een handomdraai je oudere autoradio handsfree-geschikt had kunnen maken.

De prijs van de AirFly Pro ligt wel aan de hoge kant. Er zijn andere adapters verkrijgbaar die een stuk goedkoper zijn. Het is dan ook de vraag of je het de volle €60 waard vindt. Zit je maar één keer per jaar in het vliegtuig, dan is de prijs daarvoor wat aan de hoge kant. Ga je hem ook dagelijks in de auto gebruiken of heb je ook andere apparaten waard deze mee werkt, dan vinden we het meer dan de moeite waard.

Score 8.5 AirFly Pro €59,95 Voordelen + Eenvoudig te koppelen

Maakt allerlei apparaten zonder Bluetooth geschikt voor draadloze koptelefoons en oordopjes

Met twee audio-apparaten tegelijk luisteren

Ook geschikt om audio naartoe te versturen

Lange accuduur Nadelen – Batterijstatus niet handmatig op te vragen

Bij sommige apparaten kan de adapter door het formaat wat onhandig zijn

Conclusie AirFly Pro review

De AirFly Pro is een erg handig accessoire die in heel veel situaties een nuttige toevoeging blijkt. In het vliegtuig kijk je moeiteloos naar de films in het entertainmentsysteem met je AirPods of draadloze koptelefoon, terwijl hij ook goed van pas komt bij bijvoorbeeld de Nintendo Switch. Het koppelen en verbinden is kinderspel en de mogelijkheid om twee sets AirPods of twee koptelefoons te verbinden is mooi meegenomen. De Receiver-mode vinden we ook praktisch voor in de auto of voor met je ouderwetse niet-draadloze speaker. De prijs ligt wel wat aan de hoge kant, maar als je al twee of meer situaties kan bedenken waarin de AirFly Pro bij jou van pas komt, vinden we dat wel de moeit waard.

Vind je de AirFly Pro te duur? Dan is er ook nog de standaard variant die een tientje goedkoper is. Hou er wel rekening mee dat daarin de Receiver-mode en het met z’n tweeën luisteren ontbreken.