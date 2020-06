Een ov-route plannen via Google Maps is een fluitje van een cent. Zeker in deze tijden met het coronavirus is het belangrijk om je ov-reis alleen te doen als dit noodzakelijk is. In een nieuw blogpost laat Google weten dat ze meer gaan doen om je veilig door het openbaar vervoer te helpen. De belangrijkste toevoeging zijn de coronawaarschuwingen van ov-bedrijven, maar er komt nog meer aan.



Google Maps geeft meldingen voor ov voor extra veiligheid

Sinds 1 juni moet iedereen die met het ov reist verplicht een mondkapje dragen, omdat de anderhalvemetermaatregel niet altijd gehandhaaft kan worden. Mocht je niet zo vaak met het ov gaan en hier niet meteen aan denken, hoopt Google Maps je hieraan te herinneren. In onder andere Nederland en België krijg je waarschuwingen bij het plannen van een ov-route. Ook bij wijzigingen in de dienstregeling als gevolg van het coronavirus krijg je een waarschuwing van Google Maps.

Druktewaarschuwingen en meer

Sinds vorig jaar geeft Google Maps de drukte bij het openbaar vervoer aan. Ze hebben daarvoor allerlei gegevens verzameld, maar binnenkort kan je ook als reiziger makkelijker de drukte doorgeven. In het detailscherm van je ov-route kun je bijvoorbeeld aangeven hoe druk het is. Hiermee verbeter je de drukteweergave van Google Maps.

Ook andere gegevens, zoals temperatuur, beschikbaarheid voor toegankelijkheid en beveiliging, worden nu wereldwijd uitgerold. Rolstoelgebruikers kunnen straks beter zien welke voorzieningen er zijn, zoals liften en rolstoelvriendelijke deuren. Tot slot bekijk je de drukste momenten van de dag op een bepaald station.

De verbeteringen van Google Maps worden de komende tijd uitgerold, zowel voor iOS als Android. Het is dus mogelijk dat je de verbeteringen niet meteen op jouw ov-route ziet. Op Google’s pagina lees je meer details over deze verbeteringen.