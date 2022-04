Wristcam kan nu videobellen

Bellen vanaf je pols is realiteit geworden. Met de Apple Watch kun je FaceTime Audio gebruiken voor gesprekken. Maar wat als je er ook beeld bij wilt zien? Dan is de Wristcam een optie. Dit accessoire kwam in 2020 uit als camera op je Apple Watch, verpakt in een bandje. Je kunt er foto’s en video’s mee maken en vanaf nu is ook videobellen mogelijk.



Het is mogelijk dankzij de nieuwe WristcamOS-software. De Wristcam is voorzien van een 8 megapixel camera en een 2 megapixel selfiecamera. In de horlogeband kun je tot 2.000 foto’s opslaan of een uur aan video, dankzij de 8GB ingebouwde opslag. De band maakt via WiFi en Bluetooth verbinding met de Apple Watch.

Voor alle duidelijkheid: je kunt geen FaceTime-gesprekken voeren, maar maakt gebruik van een speciale app die zowel jij als de ontvanger geïnstalleerd moeten hebben. Ook heb je uiteraard de Wristcam-band nodig, die $299 kost. De band is vrij lomp, maar kan handig zijn als je bijvoorbeeld voor je werk veel foto’s moet maken en daarbij niet altijd een iPhone in de hand kunt hebben. Het product is MFi-gecertificeerd en ‘Made for Apple Watch’.



Eerder was Wristcam ook in roze en andere kleuren te krijgen, maar de fabrikant kiest nu voor zwart en grijs.

De andere persoon moet de Wristcam-app op de iPhone geïnstalleerd hebben. Bellen tussen twee Wristcams is ook mogelijk. Wil je er gebruik van maken, dan kun je hier een aanvraag doen voor early access.

Wristcam zet het nieuwe WristcamOS open met een SDK (software development kit), zodat ontwikkelaars zelf toepassingen voor de camera kunnen maken.