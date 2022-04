Snap Pixy minidrone

De minidrone is het tweede hardwareproduct van Snap, na de eerder verschenen Spectacles Snapchat-brillen. Met de drone kun je korte filmpjes maken die je in chatberichten kan gebruiken. De naam van het knalgele accessoire is de Snap Pixy. Je zult naar Frankrijk moeten reizen om er eentje te bemachtigen, want voorlopig is de Snap Pixy maar in twee landen verkrijgbaar: Frankrijk en de VS. Hij kost €229,99.



Om te laten zien hoe het werkt heeft Snap een aantal demovideo’s uitgebracht.

Ook is er een lijst met technische specs. Met een volle accu kun je 5 tot 8 vluchten uitvoeren. Met verwisselbare batterijen kun je dan meteen weer door. Het opladen van de batterij duurt 40 minuten, maar in 20 minuten is de batterij al weer voor 80% vol. Hij weegt 101 gram inclusief batterij en meet 131,7 mm x 106 mm x 17,6 mm.

Wel 100 video’s maken

Op het interne 16GB flashgeheugen kun je tot 100 video’s of 1000 foto’s opslaan. Standaard filmt ‘ie met 2,7K en met een framerate tot 30 fps. Foto’s hebben een 12-megapixelresolutie (4000 x 3000), vergelijkbaar met de iPhone. Wel is het zo dat de iPhone nog allerlei software-optimalisaties bevat, die je niet op de Pixy hebt. De foto’s kunnen dus iets minder mooi uitpakken.

De eerste reviews zijn er ook al. Deze is van Joanna Stern van de Wall Street Journal:

Met een druk op de knop kun je een van de vier vliegpatronen kiezen. De opname kun je nabewerken in de Snapchat-app en daarna als video opnemen in je Snapchat Memories. Je kunt hier ook de Snapchat-lenzen gebruiken voor een grappig effect. Snap biedt meerdere intelligente bewerkingen waar je zelf niets voor hoeft te doen, namelijk de opties Hyperspeed, Bounce, Orbit 3D en Jump Cut.