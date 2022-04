Hoogtepunten kwartaalcijfers FQ2 2022

Apple brengt altijd een persbericht uit over de kwartaalcijfers, maar daarin vind je alleen de cijfers en wat obligate quotes over hoe fantastisch het gaat. Wat daarna komt is vaak een stuk interessanter: de conference call met de CEO en CFO. Analisten vragen Apple het hemd van het lijf, waarbij Tim Cook en Luca Maestri zoveel mogelijk moeilijke vragen proberen te ontwijken. Toch zitten er af en toe interessante weetjes tussen en die hebben we er voor jou uit gehaald. Meestal zijn er wel een stuk of tien punten uit te halen, maar deze keer houden we het lekker beknopt. Dit is wat je echt moet weten.



#1 Hoeveelheid Android-switchers groeit enorm

Tim Cook vertelde dat er sterke groei te zien is bij de iPhone . Vooral bij upgraders en switchers zijn dubbele groeicijfers te zien, waarbij de iPhone 13 -serie het goed doet. Hoeveel mensen precies zijn overgestapt zei Cook echter niet.

#2 COVID gaat weer voor problemen zorgen

Terwijl een groot deel van de wereld weer open is, zitten in China miljoenen mensen thuis opgesloten vanwege COVID. Dat treft ook de productieketen van Apple. In het tweede kwartaal had COVID geen effect op de omzet, benadrukte Apple. Maar in het derde kwartaal zal dat wel zo zijn: het bedrijf verwacht 4 miljard tot 8 miljard dollar minder omzet door lockdowns in China en andere factoren. Veel fabrieken waar de uiteindelijke assemblage plaatsvindt bevinden zich in de regio Shanghai. Ook nu sommige fabrieken weer worden opgestart zullen ze niet meteen op volledige capaciteit zijn. De COVID-lockdowns hadden in China ook gevolgen voor de vraag naar producten.

Ondertussen verschuift Apple steeds meer productie naar andere landen zoals India en sinds kort Brazilië, om niet alleen van China afhankelijk te zijn.

#3 Er waren nog nooit zoveel iPad-gebruikers

Het is volgens Apple echt niet zo dat de omzet uit iPads lager uitvalt omdat mensen er klaar mee zijn. Het heeft veel meer te maken met tekorten in de toeleveringsketen. Ook Apple moest keuzes maken door chipstekorten en andere productieknelpunten en daarbij lijkt de iPad het kind van de rekening te zijn geworden. Vorig jaar verkocht Apple in hetzelfde kwartaal nog voor $8,7 miljard aan iPads en dit kwartaal was het $7,7 miljard, een teruggang van 12%.

Tim Cook legde uit dat er nog steeds voldoende vraag is naar iPads, vooral de iPad Air 5 met M1-processor, maar dat er gewoon niet genoeg geproduceerd kunnen worden.

Volgens Cook waren er nog nooit zoveel iPad-gebruikers. De helft van de mensen die een iPad kochten deden dat voor de eerste keer.

#4 Overname van grote bedrijven niet uitgesloten

De overname van Beats was Apple’s grootste overname in jaren. Daarna zijn nog talloze kleinere bedrijven overgenomen, met name gespecialiseerde start-ups op het gebied van machine learning en kunstmatige intelligentie. De technologie wordt vervolgens geruisloos opgenomen in Apple-producten.

Toch sluit Tim Cook een grote overname niet uit. Analisten hebben bijvoorbeeld gesuggereerd dat Apple het fitnessbedrijf Peloton zou moeten overnemen, een fabrikant van indoor fitnessapparatuur zoals fietsen en loopbanden. Dat zou kunnen, maar Cook liet weten dat Apple zich daar niet specifiek op richt. Het gaat meer om het binnenhalen van nieuwe talent en intellectueel eigendom en dat lukt vooral via kleine overnames.

Apple lijkt nooit op een overname van Twitter te hebben geaasd en ook een overname van Netflix hoeven we op korte termijn niet te verwachten.

