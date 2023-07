Speciaal headset-team

De Vision Pro wordt gemaakt door een speciale afdeling onder leiding van Mike Rockwell. Toen het in 2015 werd opgericht heette het nog de Technology Development Group. Inmiddels heeft het team de naam Vision Products Group (VPG) gekregen. En de werkwijze is heel anders dan de Steve Jobs-benadering, waarbij afdelingen werden georganiseerd op basis van functies (design, hardware, software, etc.). Bij de ontwikkeling van een nieuwe iPhone of iPad leveren verschillende afdelingen een bijdrage aan het product. Dit is een functionele managementstructuur, zoals Steve Jobs het graag zag. Er is dan ook geen aparte iPhone-afdeling binnen Apple. Bij de Vision Pro gaat het echter totaal anders.



Mark Gurman schrijft in zijn Power On-nieuwsbrief over een verschuiving op het gebied van productontwikkeling. Bij de Vision Pro lijkt er sprake van een terugkeer naar productspecifieke afdelingen. In plaats van nauwe samenwerking met andere teams werkt de VPG als een mini-bedrijf binnen Apple , met eigen teams voor software, hardware, strategie, content, app-ontwikkeling en projectmanagement. Het meeste werk wordt door de groep zelf gedaan, maar er wordt wel gebruik gemaakt van externe teams met meer expertise op een bepaald gebied, zoals het chipteam.

Alle teams rapporteren aan Rockwell. Na de aankondiging van de Vision Pro dachten medewerkers dat het team zou worden opgesplitst en opgenomen in de bestaande managementstructuur. Maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan kreeg de groep een naamsverandering naar Vision Products Group. Het meervoud ‘Products’ geeft aan dat er nog meer producten zullen worden gemaakt. Zo zijn er geruchten over goedkopere varianten van de headset.

Gurman denkt dat Apple ervoor heeft gekozen, omdat een kleinere groep met een kernteam van specialisten sneller kan werken aan een nieuw product. Bovendien is het daardoor eenvoudiger om geheimen binnenskamers te houden. De hoeveelheid medewerkers is beter te overzien en mensen hebben het gevoel dat ze bij een speciaal team horen, waardoor ze wellicht minder snel geheimen zullen laten uitlekken naar verslaggevers zoals Mark Gurman. Het voelt ook meer aan als een start-up, waardoor medewerkers wellicht meer gemotiveerd zijn om hun best te doen. Apple zou teams zoals VPG apart kunnen laten bestaan, totdat een productcategorie te groot wordt en opgesplitst moet worden.

Overigens gebeurde het wel eerder dat Apple een dergelijk team samenstelde. Voor de Apple Watch werden hardware- en softwareteams geformeerd die aangestuurd werden door COO Jeff Williams. Er bestaat ook nog een Special Projects Group voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Deze heeft ook gespecialiseerde medewerkers en kan net als VPG in alle rust werken aan een eigen product, in dit geval de Apple Car.