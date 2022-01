Een extra webcam is geen overbodige luxe als je een MacBook met 720p webcam hebt. Het enige wat dan nog ontbreekt is goede verlichting. Daar zorgt de nieuwe Logitech Litra Glow voor.

Logitech Litra Glow

Je kunt natuurlijk een bureaulampje neer zetten als je ‘s avonds laat nog wat wil videobellen. Maar echt flatteus is het licht vaak niet. De Litra Glow is zo gemaakt dat je geen dubbele onderkinnen en andere lelijke effecten ziet. Het is de eerste lamp van Logitech en wordt uitgebracht in de productlijn ‘Logitech for Creators’. Dit is een bedrijfonderdeel dat ook Blue-microfoons en andere accessoires voor content creators, streamers en dergelijke uitbrengt. De lamp neemt weinig ruimte in en is ook budgetvriendelijk: hij kost 69 euro.



Je maakt de lamp aan je monitor vast, net als een webcam. Er zit ook schroefdraad op, zodat je op een statief kunt bevestigen. Verder kun je op drie richtingen de hoogte, positie en kanteling aanpassen. De lamp zelf is aanpasbaar in helderheid en kleurtemperatuur. De lamp gebruikt zogenaamde True Soft-technologie die voorkomt dat er harde schaduwen op je gezicht vallen. Ook voorkomt de lamp dat je vermoede ogen krijgt door de hele tijd in een felle lamp te kijken. Je huidskleur blijft ook natuurlijk.

Met knoppen kun je wisselen tussen een flatteuze gloed of een felle lamp, waarbij je ook nog kunt kiezen uit verschillende kleuren. Via de Logitech G Hub kun je nauwkeuriger de lamp instellen. De Litra Glow is ook aan te sturen met de G-knoppen op geschikte toetsenborden en headsets. Je kunt dan presets toewijzen om snel je lichtomstandigheden te wijzigen.



Situatie zonder lamp, gedemonstreerd door streamer @KevinCheese.



Situatie met lamp.

De Logitech Litra Glow is (in pre-order) te vinden op de Nederlandse Logitech-site, maar bij webwinkels zagen we ‘m nog niet opduiken. Veel alternatieven zijn er eigenlijk niet. Er zijn wel sfeerlampen voor gamers, maar die zijn meer gericht op kleureffecten. Je zou wel eens kunnen kijken naar de Elgato Key Light die voor rond de 200 euro in de winkel ligt en ook op creators is gericht.

Alternatief: