iCulture Vandaag: dit was dinsdag 11 januari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 11 januari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Een iPhone met notch of een punch-hole, wat zie jij liever? Wat ons betreft maakt het niet veel uit, want veel winst zal zo’n cameragaatje niet opleveren. Het goede nieuws van de dag is dat de release van de Beats Fit Pro nabij lijkt, terwijl Apple ook door gaat met weer een nieuwe beta. De eerste van 2022! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Audioberichten in iMessage versturen doe je zo.

Niet storen op de Mac is flink veranderd dankzij de Focus-functie. We laten je zien hoe het werkt en hoe je er alles uit haalt.

Heb je problemen met de AirPods Max, zoals opladen of verbinden? We geven je tips hoe je het op kan lossen.

Als je ogen achteruit gaan, laten we je zien hoe weergavezoom op je iPhone hierbij kan helpen.

Accessoires en devices

Hoe zit het eigenlijk met garantie op refurbished iPhones? Wat zijn je rechten als er toch iets stuk is? We leggen het je uit.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Gmail - E-mail van Google (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Er is een nieuwe widget van Gmail voor je belangrijkste mails.

, iOS 12.0+) - Er is een nieuwe widget van Gmail voor je belangrijkste mails. Infuse 7 (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 14.0+) - De Watching-sectie is uitgebreid naar 20 items en meer verbeteringen en tweaks.

+ , iOS 14.0+) - De Watching-sectie is uitgebreid naar 20 items en meer verbeteringen en tweaks. WordPress (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Een nieuw ontwerp voor reactiethreads en diverse andere verbeteringen.

ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - Pas nu eenvoudig enkele instellingen van je creditcard aan vanuit de Bankieren-app.