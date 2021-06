Wil je in één oogopslag een overzicht van je afspraken in de agenda of op een kalender? Gebruik dan de agendawidget op iPhone en iPad! Deze kun je zelf aanpassen aan je wensen.

Agenda- en Kalender-widgets zijn handig

Met widgets heb je snel zicht op informatie en dat is vooral handig bij de agenda. Widgets zijn kleine interactieve blokjes waar allerlei handige informatie in staat. Zo kun je snel je volgende afspraak zien met de agenda-widget. Wil je liever een overzicht welke datum op welke dag valt, dan kan een kalender-widget handig zijn. We bespreken hoe je ze gemakkelijk kunt instellen.

Agenda-widget op iPhone en iPad

Om de agenda-widget te gebruiken ga je als volgt te werk:

Houd je vinger op een leeg gebied op het scherm, totdat de icoontjes beginnen te wiebelen. Tik linksboven op het plusje. Je ziet nu de beschikbare widgets. Tik op Agenda. Kies een van de beschikbare widgetformaten. Tik op Voeg widget toe. Verplaats eventueel de widget naar de gewenste locatie.

Maandkalender-widget (vanaf iOS 15)

Vanaf iOS 15 heb je de beschikking over een handige maandkalender, die heel compact is en je een goed overzicht geeft op welke dag een bepaalde datum valt. Je kunt deze als losse widget gebruiken of als onderdeel van een Slimme stapel. Zo zie je snel welke dagen in het weekend vallen. Deze maandkalender toont geen afspraken, daarvoor zul je de grotere agenda-widgets moeten gebruiken.

Vanaf iOS 15 kun je vijf widgets gebruiken:

Maandkalender

Volgende (klein, medium en groot)

Volgende per uur (groot)

Tik je op deze widgets, dan wordt de Agenda-app automatisch geopend. Er zijn geen acties mogelijk als je je vinger even op de widget legt.

Er is veel meer te doen met widgets op de iPhone. Hieronder ontdek je de vele andere opties en mogelijkheden: