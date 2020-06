WhatsApp heeft een probleem opgelost die ervoor zorgde dat sommige telefoonnummers in Google verschenen. Dit was het geval als je gebruikmaakte van de Klik en chat-functie.

Er zijn allerlei manieren om in WhatsApp een gesprek te starten. Je kan een nieuw gesprek beginnen met iemand die in je contacten staat, maar je kan ook een link aanmaken en die met anderen delen. Zo’n link bevat je telefoonnummer, zodat iedereen die erop klikt meteen met je kan chatten. Maar bijkomend nadeel is dat dergelijke links ook door zoekmachines als Google geïndexeerd werden en dus op die manier vindbaar waren. Dat is nu dus opgelost.



WhatsApp telefoonnummers waren zichtbaar in Google

Onlangs deelde de beveiligingsonderzoeker Athul Jayaram zijn ontdekkingen omtrent dit probleem. Als je zelf handmatig een link aanmaakt met https://wa.me/jouwtelefoonnummer , bleek dat Google deze linkjes oppakt en meeneemt in de zoekresultaten. Het telefoonnummers is zonder encryptie zichtbaar in de link. Op deze manier kon je zo’n 300.000 telefoonnummers achterhalen door in Google te zoeken op site:https://wa.me/ . Met een klik op de link stuur je meteen een bericht via WhatsApp. Nu heeft WhatsApp een aanpassing doorgevoerd waardoor deze zoekterm geen enkel resultaat meer geeft in zoekmachines als Google.

WhatsApp is niet van plan om de onderzoeker te belonen voor zijn ontdekking, omdat gebruikers zelf de link openbaar delen. De functie werkte zoals deze bedoeld is, zo stelt het bedrijf, ondanks dat er nu dus wel een aanpassing doorgevoerd is. Maar hou er nog steeds rekening mee dat de link gewoon je telefoonnummer bevat, mocht je hier gebruik van willen maken.

Eerder dit jaar gebeurde hetzelfde met uitnodigingslinkjes voor WhatsApp-groepen. Ook die werden geïndexeerd door zoekmachines als Google, maar dat is in februari opgelost. Waarom het zo lang geduurd heeft voordat de wa.me-linkjes niet meer in zoekmachines verschenen, is onduidelijk.