Signal laat je veilig overstappen

Stap je over naar een nieuw toestel, dan wil je wel de berichten van Signal meenemen. Bij deze app is dat wat lastiger te realiseren, omdat alles versleuteld is en niet in de cloud opgeslagen wordt. Om de berichten over te zetten naar een andere iPhone heb je beide toestellen nodig. Je installeert Signal op het nieuwe toestel, verifieert je telefoonnummer en tikt op de melding of je je account en berichtengeschiedenis wil overzetten.



De migratie-assistent op je oude toestel helpt je vervolgens verder. Je hoeft alleen nog maar te bevestigen. Met het oude toestel scan je de QR-code die op het nieuwe toestel verschijnt. Tijdens het overzetten is er geen mogelijkheid om de data te onderscheppen. Signal zegt dat alles end-to-end versleuteld is en via een lokale (WiFi-)verbinding plaatsvindt, vergelijkbaar met AirDrop.

De QR-code bevat ook geen persoonlijke informatie, dus als iemand over je schouder meekijkt of snel een foto maakt, is er nog niets aan de hand. Het enige wat die vriend met die code kan doen is zijn of haar data overzetten naar jouw telefoon.

Android-gebruikers hadden al toegang tot een tool waarmee je data van het ene apparaat naar het andere kon overzetten. Daar werkt het echter op een andere manier, niet met QR-codes. Volgens Signal duurde het bij iOS wat langer omdat er “een andere benadering vereist was”.

Signal 3.9.1

De update is op afstand geactiveerd in versie 3.9.1 van de app, die vorige week beschikbaar kwam. Signal heeft het nu ook uitgelegd in een blogposting, waarin de stappen nader worden toegelicht. “Dit is de eerste keer dat upgraden naar een nieuw toestel mogelijk is op iOS, zonder dat je inforamtie kwijtraakt”, aldus Signal. De makers hebben een balans proberen te vinden tussen gemak en beveiliging. Zelfs bij grote bestanden gaat het overzetten relatief snel.

Er zijn meerdere goed beveiligde chatapps, waarbij het probleem altijd is dat ze veel vertrouwelijke informatie bevatten, die je het liefst zou willen meenemen naar je nieuwe toestel. Vaak staat die informatie echter lokaal. WhatsApp geeft je wel de mogelijkheid om chats op iCloud of Google Drive te zetten, maar deze backups zijn momenteel nog niet voorzien van end-to-end encryptie. Bij iMessage geldt dat ze bij aankomst op de server wel encrypted zijn, maar Apple beschikt over de sleutel.

Gezichten onscherp maken

Signal heeft onlangs nog meer interessante functies toegevoegd. Zo kwamen er vorige maand PIN’s bij, waarmee je data zoals profielinformatie, accountinstellingen en dergelijke kunt versleutelen voordat je een backup maakt op de servers van Signal. Daarbij wordt geen backup gemaakt van gesprekken.

Een andere interessante toevoeging is een functie om gezichten onscherp te maken. Dit is handig als je foto’s wilt delen waarop een groot aantal willekeurige passanten staan, waarvan je de identiteit wilt verhullen. Ook hierover is een blogpost verschenen, waarin wordt gezegd dat het handig kan zijn bij protesten. “2020 is a pretty good year to cover your face”, aldus de man achter Signal.

De tool om gezichten onscherp te maken zit in Signal’s fotobewerker. Je kunt het ook gebruiken om een foto te bewerken, die je via andere kanalen wilt delen. De tool herkent automatisch gezichten en maakt ze onscherp. Is er toch nog een herkenbaar gezicht te zien, dan kun je dit handmatig aanpassen. Alles gebeurt op het toestel zelf.

Het is geen waterdichte oplossing: soms zijn mensen aan de hand van kleding, tattoos en andere kenmerken alsnog te identificeren. Ook is het goed om te weten dat er bij protesten vaak nog andere, niet-gecensureerde beelden worden gemaakt, bijvoorbeeld door beveiligingscamera’s. Die kunnen worden gebruikt om iemand op jouw anoniem gemaakte foto toch te herkennen.