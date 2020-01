Gebruik je nog een iPhone 4 om in contact te blijven met vrienden of familie via WhatsApp, dan kan dat nog maar een maand. WhatsApp stopt namelijk vanaf 1 februari 2020 met de ondersteuning van iOS 7.

WhatsApp stopt met support voor iOS 7 en iPhone 4

De meeste mensen kopen om de zoveel jaar een nieuwe iPhone, maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn altijd ook nog mensen die wat langer met een toestel doen. Ben of ken je iemand die bijvoorbeeld nog een iPhone 4 gebruikt, dan is er minder goed nieuws als je voorlopig nog niet van plan was om deze in te ruilen voor een nieuwer model. WhatsApp gaat namelijk stoppen met de ondersteuning van iOS 7.



Om precies te zijn stopt WhatsApp met iOS 7 vanaf 1 februari 2020, zo is te lezen in een support-artikel. Ook andere oudere besturingssystemen zullen dan niet meer ondersteund worden. Voor iPhone-gebruikers betekent dit dus dat je minimaal een iPhone 4s moet hebben om te kunnen blijven whatsappen. De iPhone 4 kan nog bijgewerkt worden naar iOS 7 maar daarna stopt het. De iPhone 4s draait nog iOS 9, dus daarmee kun je nog wat langer WhatsApp blijven gebruiken.

Wil je weten welke iOS-versie op jouw iPhone geïnstalleerd kan worden, kijk dan even in onderstaand overzicht.

Sinds 1 januari 2017 gold voor WhatsApp de eis dat je minimaal iOS 7 moest gebruiken, omdat op dat moment de ondersteuning voor iOS 6 verviel. Weet je niet precies tot welke iOS-versie jouw iPhone bijgewerkt kan worden of ben je gewoon benieuwd hoe dat zit met oudere toestellen, check dan ons overzicht met iOS-versies. In een duidelijke tabel zie je precies welke versies er zijn en wat de meest recente versie is.

Koopjes voor vervanging

Ben je op zoek naar een vervangend model van de oude iPhone 4? Check ons artikel met iPhone aanbiedingen. Je vindt daar niet alleen aanbiedingen voor de nieuwste modellen, maar ook voor oudere modellen die voorlopig nog ondersteund worden. Lees ook onze tips voor het goedkoopste iPhone abonnement.