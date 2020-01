Als je binnenkort een bezoekje brengt aan de Verenigde Staten, dan kun je daar extra gedetailleerd navigeren met Apple Kaarten. Het nieuwe kaartmateriaal komt nu overal in de VS beschikbaar en Apple start de komende maanden met de uitrol in Europa. Maar of Nederland al snel aan de beurt is, is nog maar de vraag.

Ruim anderhalf jaar geleden liet Apple weten dat Apple Kaarten compleet op de schop zou gaan. In de zomer van 2018 is begonnen met het opnieuw opbouwen van al het kaartmateriaal met eigen verzamelde data. Het resultaat is een veel nauwkeurigere weergave van de omgevingen, het wegennet en nog veel meer. In het persbericht laat Apple weten dat de vernieuwde kaarten overal in de VS beschikbaar zijn. Voor ons is het goed om te weten dat Europa de volgende bestemming is.



Vernieuwde Apple Kaarten komende maanden naar Europa

Bij de introductie van Apple Kaarten in 2012 was er veel kritiek op het kaartmateriaal. Plaatsen werden verkeerd aangegeven of waren helemaal niet op de kaart beschikbaar. De afgelopen jaren heeft Apple al flink geïnvesteerd in het verbeteren van Apple Kaarten, waardoor adressen, interessante locaties en meer nu al een stuk accurater zijn dan bij de start van de dienst. Daarnaast zijn er nog veel nieuwe functies bij gekomen, zoals rijstrookbegeleiding. In iOS 13 kun je ook verzamelingen in Apple Kaarten maken, zodat jouw favoriete locaties bij elkaar staan, en je aankomsttijd delen.

Het nieuwe kaartmateriaal bevat een veel nauwkeurigere weergave van gebouwen, straten en wegen en adressen. Ook de kleurweergave van het land is verbeterd, zodat je bijvoorbeeld duidelijk ziet waar bossen en parken zijn of waar zich meer industrie bevindt. Tijdens de navigatie krijg je ook betere instructies, zoals “Sla linksaf bij het volgende stoplicht”, in plaats van “Over 200 meter, linksaf slaan”. Apple heeft de nieuwe kaartgegevens verzameld met eigen wagens, die kriskras door Amerika reden. Inmiddels zien gebruikers in de Verenigde Staten ook waar er verkeerslichten en stopborden staan. Met Look Around kun je a la Street View rondkijken in de omgeving. Ook die functie komt naar meer plaatsen.

Wanneer komt Nederland?

Nu is de vraag wanneer Nederland aan de beurt is. Op Apple’s speciale website kun je vinden in welke landen en regio’s de eigen voertuigen rijden. Als we kijken naar welke Europese landen al in het lijstje staan, zien we voorlopig alleen nog Duitsland, Spanje, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, San Marino en Portugal.

Frankrijk, België, de Scandinavische landen en dus ook Nederland ontbreken nog. De kans dat we het nieuwe kaartmateriaal nog dit jaar in Nederland gaan zien, lijkt dus klein. Toch is het goed om te weten dat Apple behoorlijk vaart maakt als het gaat om de uitrol van het nieuwe kaartmateriaal.

