De belangrijkste artikelen van iCulture of de beste deals van iCultureDeals kun je vanaf nu ook in WhatsApp volgen dankzij onze nieuwe WhatsApp Kanalen. Zo krijg je iedere dag de beste Apple-artikelen rechtstreeks in WhatsApp!

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Volg dan vanaf nu gratis ons WhatsApp-kanaal. Deze nieuwe functie Kanalen in WhatsApp biedt ons de mogelijkheid om onze belangrijkste artikelen rechtstreeks met jou te delen. Zo krijg je de belangrijkste nieuwtjes, handige tips en meer interessante artikelen rechtstreeks in je favoriete chatapp. Of ben je juist op zoek naar Apple-koopjes? Dan hebben we ook ons aparte iCultureDeals-kanaal.

iCulture volgen met WhatsApp Kanalen

Met het iCulture-kanaal op WhatsApp blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over Apple, iPhone, Apple Watch, Mac, apps en nog veel meer. Je kunt dit kanaal gratis volgen, waarbij je de keuze hebt om het kanaal stil te houden of om meldingen te ontvangen zodra we een nieuw bericht geplaatst hebben. Maar maak je geen zorgen dat we je de hele dag door lastig vallen: we plaatsen alleen onze belangrijkste artikelen in het WhatsApp-kanaal. Denk aan belangrijk nieuws, nieuwe aankondigingen, software-updates, productreviews en de beste tips.

Als volger van ons iCulture-kanaal kun je niet alleen de berichten bekijken, maar er ook op reageren met een emoji. Het kanaal is verder alleen lezen: je leest er alleen de berichten die wij daarin gepost hebben. Andere volgers kunnen niet zien dat jij ons kanaal volgt, dus je naam en telefoonnummer zijn niet zichtbaar. Ook wij zien jouw telefoonnummer dus niet.

Om ons te volgen, tik je op onderstaande button. Het iCulture WhatsApp-kanaal wordt automatisch geopend. Vergeet niet om op Volg te tikken. Wil je meldingen ontvangen, tik dan op het belletje. Dit staat standaard uit. In het vervolg vind je de kanalen in het Updates-tabblad, linksonder in het WhatsApp-menu.

WhatsApp-kanaal iCultureDeals

Ons tweede kanaal biedt je gedurende de dag de beste deals voor Apple-accessoires, handige gadgets en meer, zoals we die ook al delen op Instagram en X (Twitter). Hou er wel rekening dat aanbiedingen vaak tijdelijk van aard zijn en dat de prijzen inmiddels weer kunnen stijgen. Ook voor het iCultureDeals-kanaal op WhatsApp geldt dat je naam privé blijft voor andere volgers en niemand je telefoonnummer ziet.

Lees ook ons eerdere artikel over WhatsApp-kanalen voor meer algemene informatie over deze functie. Vergeet ook niet om iCulture op andere social media te volgen, zoals Instagram en X.