Als je een nieuwe app hebt geïnstalleerd, kun je niet meteen alle mogelijkheden zien. Maar zelfs bij apps die je al wat langer in gebruik hebt, kan het zijn dat je maar de helft van de mogelijkheden benut. Daar gaat Apple in iOS 17 iets aan doen. Ze stellen TipKit beschikbaar aan ontwikkelaars, waarmee het mogelijk is om op een standaardmanier allerlei tips te tonen. Hoe het technisch gezien werkt, kun je bekijken in deze video van WWDC 2023. Hiermee kan een app op een niet-storende manier kleine aanwijzingen geven om meer uit een app te halen.



TipKit zorgt voor tips

TipKit heeft dus niets te maken met de bestaande Tips-app van Apple. Het is een algemene functie om verborgen functies in een app te ontdekken of om te zorgen dat je sneller een bepaalde taak kunt uitvoeren. Het werkt in third party-apps in iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, macOS Sonoma en watchOS 10. Kortom: op bijna elk platform kun je deze kleine tips tegenkomen.



Tips in Apple’s eigen apps: FaceTime, Foto’s en iMessage

Hoe zien de tips eruit?

Een tip bestaat uit een titel en een bericht. Volgens Apple moet de titel een directe actie aangeven, gevolgd door een korte uitleg waarin wordt uitgelegd waarom het nuttig is. Apple levert de templates aan om de tips op allerlei manieren te tonen. Ontwikkelaars kunnen zelf bepalen wanneer een tip getoond wordt, afhankelijk van de context. Ook kunnen ze bepalen hoe vaak er een tip verschijnt. Apple zorgt ervoor dat dezelfde tip niet meermaals getoond wordt, ook niet als je op meerdere apparaten werkt. De status van een tip (gezien/niet gezien) wordt namelijk gesynchroniseerd via iCloud.

Ontwikkelaars kunnen aangeven wie de tip te zien krijgt. Mensen die een app nauwelijks gebruiken, hebben bijvoorbeeld geen behoefte aan een tip voor gevorderde geruikers. En als je een tip toont over een functie die mensen al gebruiken, roept dat ergernis op. Ze kunnen een actieknop instellen, waarop de gebruiker kan tikken om direct naar de uitgelichte instelling of functie te gaan. Met iconen en aangepaste tekstkleuren kunnen ontwikkelaars de aandacht trekken met een tip.



Voorbeeld van een pop-over tip.

Pop-over en inline tips

Er zijn twee soorten tips: pop-over en inline. Bij een pop-over verschijnt de tip bovenop de interface, bijvoorbeeld bij een knop. Dit is de enige manier om op de Apple TV een tip te tonen. Op een Apple Watch is er uiteraard wat minder ruimte om een tip te tonen. Daar kun je veel beter een inline tip tonen, waarbij de interface tijdelijk wordt aangepast. Op de afbeelding hieronder schuiven de normale functies een stuk naar beneden om ruimte te maken voor de tip.



Voorbeeld van een inline tip.

Deze tips zijn niet goed

Apple geeft ook een paar voorbeelden van slechte tips, omdat ze bijvoorbeeld alleen maar aansporen tot aankopen of worden misbruikt voor een foutmelding.

Ook moeten tips een duidelijke actie bevatten en mogen ze niet te lang of te ingewikkeld zijn.

Hoe moet het dan wel? Hieronder zie je drie voorbeelden van tips met nuttige inhoud.

Wat heb jij er als gebruiker aan?

Door templates beschikbaar te stellen, zorgt Apple ervoor dat de tips in apps er op een standaard manier uitzien, zodat het tonen van tips op een consistente manier gebeurt. Dit voorkomt verwarring. De tips sluiten overigens wel aan op het uiterlijk van de app. Ook worden developers zich door de uitleg van Apple meer bewust hoe ze een nuttige tip kunnen formuleren. En ze kunnen ook gemakkelijker regelen wanneer tips verschijnen, zodat je je als gebruiker minder hoeft te ergeren aan plotseling opduikende tips.



Een tip in macOS Sonoma.

Sommige apps hebben de neiging om bij het opstarten een uitgebreide (onboarding) tutorial te tonen van meerdere pagina’s, die je moet doorbladeren voordat je de app kunt gaan gebruiken. Dit is omslachtig en mensen klikken er vaak gedachteloos doorheen. Door de tips wat meer te doseren, zal een gebruiker er meer aandacht aan besteden.

Ontwikkelaars kunnen hier meer info vinden over TipKit en voor gebruikers is het wachten op iOS 17 en de andere grote updates, als we de tips in apps gaan zien verschijnen.