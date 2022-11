iCulture Vandaag: dit was woensdag 2 november 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 2 november 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag kun je onze iPad 2022 review lezen, een eerlijk verslag van onze ervaringen met het nieuwe instapmodel. Hoewel instap? Dat valt nog te bezien. We hebben in ieder geval wel wat kritische opmerkingen. Vandaag verschenen ook de eerste hands-on ervaringen met de Apple TV 4K 2022 online, geschreven door de internationale media. Wat vinden zij van dit nieuwe tv-kastje? Dat en meer in deze iCulture Vandaag.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices