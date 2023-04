Eerste details iOS 17 mogelijk gelekt: komen de interactieve widgets eraan?

Een bron heeft een lijstje met verbeteringen van iOS 17 gedeeld, al zijn de details nog wel wat vaag. Volgens de informatie werkt Apple aan nieuwe actieve widgets, al is het nog lang niet zeker of dit er ook echt gaat komen.

Over minder dan twee maanden kondigt Apple tijdens de WWDC 2023 onder andere iOS 17 aan. Veel iPhone-gebruikers kijken daar weer naar uit, omdat dit betekent dat er weer allemaal nieuwe handige functies aan je iPhone toegevoegd worden. Welke dat precies zijn, blijft nog even geheim. Maar een bron, die in het afgelopen jaar vroegtijdig juiste informatie wist te delen, heeft nu op Twitter een lijstje gedeeld van verbeteringen die er volgens hem aan komen. Iets om rekening mee te houden, is dat deze mogelijke gelekte iOS 17 details nog wel wat vaag zijn en dat we het dus met een korrel zout moeten nemen.



‘iOS 17 details: meer functies Dynamic Island, verbeterde zoekfunctie en meer’

De bron deelt voornamelijk op welke gebieden je volgens hem verbeteringen mag verwachten, zonder te omschrijven wat die exacte verbeteringen dan precies zijn. Dat maakt zijn voorspelling meteen wat minder waardevol, maar het geeft mogelijk wel een inkijkje waar Apple dit jaar de focus op gaat leggen. Allereerst zegt hij dat het Bedieningspaneel in iOS 17 grote veranderingen krijgt, iets wat eerder ook al rond ging. Het Dynamic Island, dat voor het eerst op de iPhone 14 Pro verscheen, kan in iOS 17 een stuk meer, zo zegt de bron. Momenteel vind je hier alleen nog bepaalde systeemmeldingen en Live Activiteiten, maar mogelijk vind je hier in iOS 17 dus meer informatie.

Bekijk ook Gerucht: 'iOS 17 brengt grote veranderingen voor het Bedieningspaneel' Het Bedieningspaneel, ook wel Control Center genoemd, krijgt in iOS 17 mogelijk een geheel nieuw ontwerp met nieuwe functies. Dat zegt een anonieme bron, die eerder vroegtijdig juiste informatie wist te delen over nieuwe iPhones. Maar wat gaat er allemaal veranderen?

Het always-on scherm in de iPhone 14 Pro krijgt mogelijk ook meer instellingen. Apple heeft in diverse recente iOS-updates al verbeteringen doorgevoerd, maar dat zou in iOS 17 dus verder uitgebreid worden. Ook zegt hij dat de Focus-filters uitgebreid worden. Deze werden in iOS 16 geïntroduceerd en zorgen ervoor dat de inhoud van apps aangepast wordt aan de huidige ingestelde focus. Meldingen zouden ook aangepakt worden en extra opties krijgen in de instellingen van je iPhone.

Andere verbeteringen die de bron nog noemt zijn te vinden in de Gezondheid-app, CarKey en auto-gerelateerde functies van de Wallet-app, veranderingen in de Camera-app (die mogelijk alleen voor de iPhone 15-modellen zijn), een flink verbeterde zoekfunctie en tal van nieuwe mogelijkheden voor ARKit. Dit laatste houdt mogelijk ook verband met de aankomende mixed reality-headset van Apple. Ook zou de aangepaste toegankelijkheidsmodus, die eerder al op dook in de code van iOS 16.2, toegevoegd worden. Daarmee geef je je iPhone een geheel andere interface, met grotere knoppen en een aangepast beginscherm.

‘Apple werkt aan interactieve widgets’

Interessanter is dat de bron zegt dat Apple ‘actieve widgets’ (ook wel interactieve widgets genoemd) aan het testen is. De huidige widgets voor je beginscherm tonen vooral nuttige informatie en een snelkoppeling naar een functie in de app. Interactieve widgets bevatten knoppen, regelaars en andere functies waarmee je bepaalde functies kan gebruiken, zonder dat je in de app zelf hoeft te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het afspelen en pauzeren van muziek via de widget. Veel iPhone-gebruikers hebben al sinds de vernieuwde widgets van iOS 14 die wens. De bron zegt echter dat het nog lang niet zeker is of dit er ook echt komt.

Andere details die tot slot gedeeld worden, is dat alle iPhones die nu iOS 16 hebben ook geschikt zijn voor iOS 17. Bij de iPad is dat nog niet zeker. Modellen met de A9- en A10-chip vallen mogelijk alsnog af, als blijkt dat de prestaties niet optimaal zijn. Apple zou verder vooral willen focussen op prestaties, efficiëntie en stabiliteit.

Bekijk ook iOS 17 wensen: deze verbeteringen willen we zien in de volgende grote iOS-update Later dit voorjaar wordt iOS 17 uit de doeken gedaan, maar veel is er nog niet bekend. Tijd dus om onze wensen voor iOS 17 voor je op een rijtje te zetten. Welke verbeteringen mogen dit jaar echt niet ontbreken en moeten toegevoegd worden aan iOS 17?

Wie is deze bron?

De bron, die zichzelf op Twitter @analyst941 noemt, heeft nog geen lange staat van dienst als het gaat om het vroegtijdig lekken van informatie over Apple-producten. Afgelopen september wist hij al wel informatie te delen over het Dynamic Island, een week voordat dit door Apple aangekondigd werd. Er was tot dan toe nog geen informatie over dit onderdeel bekend, waardoor de bron wel meteen een zekere mate van geloofwaardigheid verdiende toen bleek dat de informatie juist was. De bron heeft naar eigen zeggen een link met het softwareteam van Apple en post regelmatig info op het MacRumors-forum.

Maar doordat er nog geen jarenlange staat van dienst is, is nog maar de vraag in hoeverre de informatie over iOS 17 juist is. Helemaal omdat alle gedeelde info nogal aan de oppervlakte blijft en niet tot in detail nieuwe functies bespreekt. Op 5 juni zullen we weten wat juist is en wat niet, want dan onthult Apple iOS 17 tijdens de WWDC 2023. Lees ook onze verwachtingen van de WWDC 2023 en ons lijstje met iOS 17 wensen.