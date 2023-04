Vernieuwde IKEA FYRTUR en KADRILJ op komst

IKEA gaat de gemotoriseerde rolgordijnen FYRTUR en KADRILJ in 2024 vernieuwen, zo heeft IKEA beloofd tegenover de website SmartApfel. Ze krijgen in 2024 verbeterde functionaliteit. Tot die tijd blijven de huidige modellen gewoon in het assortiment. In sommige regio’s (waaronder het Verenigd Koninkrijk) is een waarschuwing ‘laatste kans om te kopen’ te zien, maar dit kan per land en vestiging verschillen. Er gingen eerder al geruchten dat IKEA ermee wilde stoppen.



De twee rolgordijnen worden wereldwijd verkocht en zijn via een app, een afstandsbediening en Apple HomeKit draadloos te bedienen. Ze werken ook met Siri -spraakopdrachten. Om smart home -platformen zoals HomeKit te kunnen gebruiken heb je een IKEA DIRIGERA-hub nodig. Toekomstige opvolgers krijgen wellicht een andere naam. Welke functionaliteiten en technische verbeteringen eraan zitten te komen, daar wilde het bedrijf nog niets over zeggen.

Het belangrijkste verschil tussen de twee productlijnen is de lichtdoorlatendheid. De KADRILJ filtert het licht (lichtdoorlatend) en de FYRTUR blokt het helemaal (verduisterend). Sinds ze zijn verschenen heeft IKEA nog twee andere slimme gordijnen aan het assortiment toegevoegd: de TREDANSEN en PRAKTLYSING uit 2022. Dit zijn plisségordijnen, die in een harmonicavorm worden opgevouwen en dus niet op een rol zitten. Ook deze zijn op afstand te bedienen. Ze zijn relatief goedkoop, werken ondertussen vrij betrouwbaar en zijn dankzij de accu bijna overal op te hangen. Een nadeel is dat je wel aan standaardmaten vast zit. De maximale breedte is 140 centimeter en als je raam breder is zul je meerdere exemplaren moeten ophangen.