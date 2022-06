Stage Manager is een nieuwe manier van multitasking, waarbij vensters die je niet gebruikt naar de zijkant schuiven. Zo heb je er snel toegang, terwijl je geconcentreerd in een andere app kunt werken. Het klinkt als iets waar iedereen op de iPad profijt van kan hebben… maar het komt alleen naar M1 iPads en dat zijn momenteel slechts twee modellen: de iPad Pro 2021 en de iPad Air 2022. Volgens Apple komt dit omdat Stage Manager de fast memory swap-functie vereist die eveneens nieuw in iPadOS 16 is. Dit houdt in dat vrij flashgeheugen tijdelijk dan worden gebruikt als RAM, met een maximum van 16GB. Je krijgt er dus wat extra virtueel geheugen bij, voor zware taken. En volgens Apple werkt dat alleen op iPads met M1-chip.



Met Virtual Memory Swap kun je de opslagruimte van iPad gebruiken om het beschikbare geheugen voor alle apps te vergroten. Daarmee maak je 16 gigabyte aan geheugenruimte vrij voor de meest veeleisende apps, zodat multitasken altijd soepel verloopt.

Het Nederlandse persbericht van Apple legt het zo uit:

Toch is er iets vreemds aan de hand. Als je op de iPadOS 16 previewpagina kijkt, dan staat bij voetnoot 19 over Virtual Memory Swap:

Available on iPad Air (4th generation) with a minimum of 256GB storage, iPad Pro 12.9-inch (5th generation) and iPad Pro 11-inch (3rd generation).

Waarschijnlijk bedoelt Apple hier de iPad Air 5e generatie uit 2022, want de iPad Air 4 uit 2020 had nog helemaal geen M1-chip. Daar komt nog bij dat mensen met een instapmodel 64GB iPad Air 5 met M1-chip in staat blijken om Stage Manager te gebruiken, ook al zou dat volgens de informatie van Apple helemaal niet kunnen. De eis van minimaal 256GB zou dus nog kunnen vervallen. Maar de kans dat de iPad Air 4 uit 2020 alsnog Stage Manager of Virtual Memory Swap krijgt, lijkt ons niet reëel. Hardware kun je niet achteraf uitbreiden met een software-update.

Mogelijk heeft de ondersteuning voor Stage Manager behalve met de aanwezigheid van een M1-chip ook te maken met de hoeveelheid RAM. Alle genoemde modellen die het ondersteunen (iPad Pro 2021 en iPad Air 2022) beschikken al over 8GB RAM en in de duurdere modellen zit zelfs 16GB RAM. Dit kun je dan verder uitbreiden tot in totaal maximaal 32GB RAM als je virtueel geheugen erbij krijgt. In de iPad Air 4 uit 2020 zit slechts 4GB RAM.

Ook teleurstelling over iPhone 7 en Apple Watch Series 3

Dit jaar is het ook bij andere devices sprake van wat meer afvallers. Na jarenlang updates te hebben gegeven aan alle modellen die de vorige update kregen, moet er dit jaar afscheid worden genomen van een veel meer devices. Althans, wat updates betreft wat je kunt deze devices natuurlijk wel gewoon blijven gebruiken en je krijgt ook nog beveiligingsupdates. Je krijgt alleen geen nieuwe functies meer.

Dat de Apple Watch Series 3 afvalt is geen verrassing: dit model kon de afgelopen jaren de updates al nauwelijks meer bijbenen en we hebben in artikelen dan ook meermaals afgeraden om er nog eentje nieuw te kopen. Wat merkwaardig is aan de situatie is dat Apple de Serie 3 nog steeds verkoopt. Als je heel goed kijkt zie je erbij staan dat hij alleen te updaten is naar watchOS 8. Een duidelijke waarschuwing was wat ons betreft wel op z’n plaats geweest.

De situatie rondom de iPhone 7 ligt wel iets anders. We hadden gehoopt dat alleen de iPhone 6s en de iPhone SE 2016 zouden afvallen, maar Apple schrapt meteen twee generaties. Van de andere kant is het wel logisch: de iPhone 7 dateert uit 2016 en daarmee heeft Apple voldaan aan de belofte dat toestellen vijf jaar minimaal updates krijgen.

Voor sommige gebruikers kwam de klap wel heel hard aan. Je zal maar sinds iOS 14.6 betatester zijn en nu in de kou worden gezet:

Why ,why,why?No iOS 16 support on iPhone 7,I was very nervous yesterday,even cried because no iOS 16 support for iPhone 7.I tested betas since iOS 14.6 and now I need to stay only on iOS 15💔😭😡😖 — Balogh Claudiu Gabriel (@Outland3r_2007) June 7, 2022

Ben jij ook teleurgesteld dat jouw devices bepaalde functies niet meer krijgen, of zelfs de update mislopen? Laat het weten in de reacties!