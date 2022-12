Als Apple-gebruiker ben je ongetwijfeld bekend met de animoji en memoji. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft al een tijdje de eigen avatars. Net als memoji is dit een digitale versie van jezelf, die je kunt gebruiken op het sociale netwerk. Vanaf nu werkt WhatsApp ook met de avatars en kun je hem rechtstreeks in WhatsApp maken.



Avatars in WhatsApp: zo maak je hem

Ondersteuning voor het maken van je avatar in WhatsApp wordt op dit moment uitgerold naar alle gebruikers. Mogelijk zie jij de functie nog niet, maar de komende weken zou het voor iedereen met de nieuwste versie van WhatsApp zichtbaar moeten zijn. Mocht het bij jou al beschikbaar zijn, dan vind je de Avatar-optie in ieder geval in WhatsApp bij Instellingen > Avatar. Voor je avatar kies je niet alleen de huidskleur, mond, ogen en vorm van het gezicht, maar ook de kleding, hoofddeksels en andere onderdelen. Je hebt daardoor iets meer opties dan bij Apple’s memoji. Ter promotie heeft WhatsApp een video gemaakt.

Als je eenmaal je avatar gemaakt hebt, kun je deze instellen als profielfoto via WhatsApp > Instellingen > je naam > Bewerk > Bewerk > Gebruik avatar. Als je eenmaal een avatar in WhatsApp gemaakt hebt, wordt er automatisch een stickerpakket gemaakt met in totaal 36 verschillende stickers die je in chats kunt versturen. In een blogpost zegt WhatsApp dat ze de avatars blijven verbeteren met nieuwe stijlen, verbeterde belichting en haartexturen.

Ben jij van plan om de WhatsApp avatars te gebruiken of hou je het bij Apple’s eigen memoji? Wist je dat je de memoji ook als stickers kan versturen, ook gewoon in WhatsApp? Als al die digitale versies van jezelf niets voor jou zijn, lees je bij ons ook hoe je de memoji-stickers uit kunt zetten.