De Apple Watch Ultra heeft een behoorlijk kenmerkend uiterlijk dat zich goed weet te onderscheiden van de gewone Apple Watch-modellen. Dat is ook niet zo gek, aangezien de Apple Watch Ultra een specifieke doelgroep aanspreekt. Of dat ook het geval gaat zijn bij de mogelijk aankomende iPhone Ultra valt nog te bezien, maar als het design op dit concept gaat lijken moet dat haast wel het geval zijn. Ontwerper Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) heeft een interessant concept gemaakt van de iPhone Ultra, op basis van het ontwerp van de Apple Watch Ultra. Zou jij zo’n iPhone zien zitten?



Concept iPhone Ultra

De algehele designelementen van de Apple Watch Ultra zien we terug in dit concept. Zo is de behuizing van titanium en zijn de randen ook weer rond in plaats van plat. Wel zien we het opstaande randje bij het scherm, zoals we dat ook bij de Apple Watch Ultra hebben. Daardoor ligt het scherm zelf nog wel plat op de behuizing. Bij de knoppen zien we eveneens overeenkomsten met de Apple Watch Ultra. De knoppen worden omhuld door een uitstekend deel, al heeft dit bij de iPhone wat minder nut dan bij de Apple Watch. Bij de Apple Watch Ultra zorgt dit ervoor dat je de knoppen makkelijker kan bedienen (bijvoorbeeld met handschoenen tijdens een stevige wandeling), terwijl het tegelijkertijd voorkomt dat je ze per ongeluk indrukt. Dat zal bij een iPhone niet zo snel het geval zijn.

Interessant is ook de oranje knop linksonder op de zijkant van het toestel. Op de Apple Watch Ultra is dit de actieknop waarmee je bepaalde functies sneller kan gebruiken. Op de iPhone zou dit bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als specifieke cameraknop, zo suggereert de maker van camera-app Halide.

In het concept ziet de iPhone Ultra er over het algemeen wat steviger en dikker uit, helemaal in stijl van de Apple Watch. Leuke details die we van de Apple Watch Ultra terugzien, zijn de speakergaatjes en de extra robuuste zijschakelaar. Ook leuk: de oranje gekleurde ingang van de oplaadpoort. Al met al vinden wij het een geslaagd concept, al is de kans zeer klein dat Apple een soortgelijk ontwerp daadwerkelijk uit gaat brengen. Volgens de meest recente geruchten werkt Apple voor 2024 wel aan een iPhone Ultra, die nog duurder is dan de huidige Pro en Pro Max, met meer exclusieve functies. Hoe deze eruit gaat zien, blijft voorlopig nog een groot vraagteken.