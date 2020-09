iCulture Vandaag: dit was woensdag 16 september 2020

Vandaag stond op iCulture in het teken van de grote software-updates, die iets laten kwamen dan verwacht. In plaats van 19:00 uur had Apple deze keer gekozen voor 22:00 uur en dat betekende lang wachten. Maar het was ook de dag waarop we extra veel aandacht besteden aan de Apple Watch. Er valt namelijk heel wat te vertellen over het kiezen van de juiste Apple Watch, welk formaat je moet hebben en welke nieuwe bandjes er verschenen zijn. Maar we besteden natuurlijk ook aandacht aan de nieuwe wijzerplaten en hoe je met Apple Watch Studio helemaal naar eigen voorkeur je nieuwe horloge kunt samenstellen. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

ABN AMRO Mobiel Bankieren (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - In de app van ABN AMRO Mobiel Bankieren vind je de takenlijst nu linksboven in je scherm, achter het belletje.

TUI Nederland je vakantie app (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.1+) - Het geboekte hotel kun je nu delen met familie en vrienden.