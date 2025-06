Daags voor de aankondiging van watchOS 26, want zo zal de opvolger van watchOS 11 vermoedelijk heten, duikt er een gerucht op over een belangrijke nieuwe functie. Volgens 9to5Mac komt er eindelijk ondersteuning voor third party knoppen in het Apple Watch Bedieningspaneel. Dat zou misschien wel de grootste vernieuwing van deze functie tot nu toe zijn.

Bedieningspaneel-knoppen van externe ontwikkelaars

Momenteel kun je met het Bedieningspaneel op de Apple Watch de belangrijkste systeeminstellingen bedienen. Denk aan je wifiverbinding, het volume, het waterslot, de theatermodus, Focus en meer. Dat is erg handig, maar er zijn geen knoppen die bijvoorbeeld een app openen of een externe actie kunnen uitvoeren.

Het komt niet als een grote verrassing dat Apple nu de deuren lijkt te openen voor externe ontwikkelaars. In iOS 18, de huidige software voor de iPhone, kunnen ontwikkelaars voor het eerst ook knoppen voor het iPhone Bedieningspaneel maken. Als gebruiker ben je zo een stuk flexibeler, want je hoeft niet volledig te rusten op Apple’s eigen mogelijkheden. Heeft jouw favoriete (niche) app een eigen knop voor de Apple Watch ontwikkeld, dan werkt die gewoon vanuit het Bedieningspaneel.

Enkele voorbeelden van nuttige toepassingen:

Een work-out starten met een andere app dan die van Apple

Functies van je auto bedienen, zoals de ventilatie

Nieuw bericht sturen met een externe chat-app

Water drinken bijhouden

Bekijk ook Zo haal je alles uit het Bedieningspaneel op de Apple Watch (met een nieuwe knop sinds watchOS 11) De Apple Watch heeft een eigen Bedieningspaneel (Control Center). Hier kun je zelf allerlei standaardinstellingen aanpassen en activeren, zoals Focus, de vliegtuigmodus en meer. Lees hier hoe het werkt, welke knoppen er zijn, hoe je het aanpast en welke knop er nieuw is sinds watchOS 11.

Eenvoudig te wijzigen vanaf de iPhone

Een andere verbetering die 9to5Mac meldt, is de verwachte mogelijkheid om het Apple Watch Bedieningspaneel te kunnen wijzigen met de Watch-app op de iPhone. Tot dusver is het alleen mogelijk om op het scherm van je Apple Watch knoppen te verplaatsen, verbergen en toe te voegen. Als het gerucht klopt, zijn er dus zelfs verbeteringen als je geen interesse hebt in knoppen van externe ontwikkelaars.

Het is de verwachting dat de volgende versie van watchOS de naam watchOS 26 krijgt en niet watchOS 12. Meer over dit gerucht lees je in ons artikel over de naamswijziging van iOS en meer.