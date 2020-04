watchOS 6.2.1 verschenen, lost FaceTime-bug op Apple Watch op

Twee weken geleden verscheen watchOS 6.2, waarmee het voor het eerst mogelijk werd om in-app aankopen te doen op de Apple Watch. Voorheen lukte dit alleen via de bijbehorende iPhone-app. Maar sinds in watchOS 6 de Apple Watch een eigen App Store heeft probeert Apple er meer uit te halen. Toch bracht watchOS 6.2 ook ongewenste effecten met zich mee: FaceTime op de Apple Watch werkte niet meer goed. De nu verschenen update watchOS 6.2.1 moet dat oplossen.



watchOS 6.2.1 beschikbaar

Het probleem deed zich specifiek voor met FaceTime Audio en heeft betrekking op Apple Watch-gebruikers die wilden bellen met een gesprekspartner met een wat ouder apparaat. Op horloges die de update naar watchOS 6.2 hadden gekregen was het soms niet mogelijk om deel te nemen aan FaceTime Audio-gesprekken als de ander iOS 9.3.6 en eerder of OS X El Capitan 10.11.6 gebruikte.

Apple bracht eerder al iOS 13.4.1 uit om precies dezelfde bug op te lossen met oudere iOS- en OS X-versies. Daarbij lukte het niet om audio- en videogesprekken te voeren via FaceTime als de andere persoon een oudere softwareversie had. Op de Apple Watch gaat het alleen om audiogesprekken, omdat videogesprekken daarmee niet mogelijk zijn.

Update naar iOS 13.4.1 vereist

Om watchOS 6.2 te kunnen downloaden, moet je eerst je iPhone bijwerken naar iOS 13.4.1. Die update is eerder deze week uitgebracht. Update dus eerst je iPhone voordat je de Apple Watch bijwerkt.

watchOS 6.2.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

