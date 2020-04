Apple heeft iOS 13.4.1 uitgebracht, een nieuwe bugfix-update voor de iPhone. Ook iPadOS 13.4.1 is verschenen, met dezelfde bugfixes op de iPad. Lees hier de details over de update.

Apple is na het uitbrengen van iOS 13.4 alweer druk aan de slag gegaan met het wegwerken van alle bugs en andere problemen. Vandaag verschijnen daarom iOS 13.4.1 en iPadOS 13.4.1, met onder andere bugfixes voor FaceTime en Bluetooth.



iOS 13.4.1 en iPadOS 13.4.1 beschikbaar

Het is nog maar een paar weken geleden dat Apple iOS 13.4 uitbracht, waarin diverse verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd zijn. Apple loste er ook een groot aantal beveiligingsproblemen mee op, maar er zijn toch nog een aantal bugs op de plank blijven liggen. Eén van de problemen is de VPN-bug met onveilige verbindingen. Dit probleem speelt al sinds iOS 13.3.1 en is ook in iOS 13.4 nog aanwezig. Mogelijk heeft Apple dit nu opgelost in iOS 13.4.1.

Sinds iOS 13.4 is het niet mogelijk om te FaceTimen met oudere apparaten met iOS 9. De timing is erg ongelukkig, omdat vooral veel ouderen met verouderde iPads zitten om contact te blijven houden met kinderen. Dat probleem is nu aangepakt.

Hieronder vind je de changelog:

iOS 13.4.1 bevat probleemoplossingen voor je iPhone. Er is een probleem verholpen waarbij apparaten met iOS 13.4 niet konden deelnemen aan FaceTime-gesprekken met apparaten met iOS 9.3.6 en lager of OS X El Capitan 10.11.6 en lager.

Er is een probleem verholpen met de app Instellingen waarbij ‘Bluetooth’ niet kon worden gekozen in het snelmenu in het beginscherm. Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/kb/HT201222

Voor iedereen die op de beta van iOS 13.4.5 zit: mogelijk zitten deze bugfixes binnenkort ook in de nieuwste beta.

iOS 13.4.1 downloaden

Om iOS 13.4.1 te downloaden, neem je de volgende stappen. Op de iPad werkt het exact hetzelfde.

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Zit je op de beta van iOS 13.4.5, dan zie je in dit geval geen update. Wil je toch liever terug naar de nieuwste versie met de desbetreffende bugfixes, dan kun je iOS downgraden. Vervolgens kun je de update downloaden en installeren volgens de stappen hierboven.

