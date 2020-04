Frankrijk wil zwakkere Bluetooth-beveiliging

Frankrijk heeft gekozen voor een app die geen gebruik maakt van het Apple/Google-platform dat in ontwikkeling is. In plaats daarvan wordt een eigen app ontwikkeld door Inria, een overheidsorgaan dat zich bezighoudt met technologisch onderzoek. Op 28 april zal de app worden besproken door het Franse Parlement en op 11 mei moet de app beschikbaar komen. Gebruikers kunnen het vrijwillig installeren. Volgens Bloomberg wordt de data van de Franse app geüpload naar een centrale server, beheerd door de gezondheidsautoriteiten. De Franse minister voor digitale zaken Cedric O zegt nu dat de beveiliging van iOS de ontwikkeling van een iPhone-app in de weg staat.



Frankrijk wil vooral dat Bluetooth op de achtergrond blijft werken als je de app niet actief in beeld hebt. Apple heeft echter een beveiliging ingebouwd die dat onmogelijk maakt: Bluetooth-toepassingen blijven niet constant op de achtergrond actief, als daarbij data wordt geüpload naar een externe server. Dit is bedoeld om je privacy te waarborgen. Net als bij andere apps is de Franse coronavirus-app bedoeld om gebruikers te waarschuwen als ze in contact zijn geweest met een persoon die geïnfecteerd is met COVID-19.

Frankrijk wil nu dat Apple de beveiliging verzwakt, zodat de app op 11 mei werkt. Op die datum wil Frankrijk de quarantaine-maatregelen versoepelen die sinds half maart gelden. Volgens Cedric O hebben de Europese ministers hun zorgen al met Apple gedeeld, maar schiet het niet op.

Een woordvoerder van Apple wilde in reactie alleen verwijzen naar de eerder aangekondigde samenwerking met Google. Dat platform komt volgende maand beschikbaar voor overheden en gezondheidsautoriteiten en maakt ook gebruikt van Bluetooth, maar met behoud van privacy. De oplossing verzamelt geen locaties en identiteiten van gebruikers. Daarnaast willen de twee bedrijven de tracking-technologie later dit jaar inbouwen in hun mobiele besturingssystemen.

Bekijk ook Apple en Google gaan samenwerken om COVID-19 te traceren De logo's van Apple en Google prijken samen op een persbericht dat we vanavond ontvingen. Beide techbedrijven gaan samenwerken om met behulp van Bluetooth-technologie overheden te helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Coronavirus-app in Nederland

Ook in Nederland wordt gewerkt aan een app om de verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden. De insteek van een dergelijke app is gelijk aan die in veel andere landen: waarschuwen wanneer mensen in contact zijn geweest met besmette personen. Afgelopen weekend werd een appathon georganiseerd, om potentiële kanshebbers te bekijken, maar dat leverde veel vragen op. Vooral over de technische werking van een dergelijke app en de privacy zijn er nog onduidelijkheden. Ook Nederland zal daarbij tegen het probleem aanlopen dat Bluetooth gebruiken én gegevens op de achtergrond uploaden niet samengaan volgens Apple’s privacyregels. Een alternatief is dat data alleen lokaal op het toestel wordt bewaard.