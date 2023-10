Binnenkort verschijnt er een vernieuwde NPO-app voor NPO Start en NPO Plus. Daarbij belooft de NPO dat de app stabieler zal zijn en minder last heeft van haperingen.

De afgelopen jaren wordt er veel geklaagd over de kwaliteit van de NPO-app, voor het terugkijken van programma’s, series en documentaires van de Nederlandse Publieke Omroep. In de App Store krijgt de NPO-app slechts 1,7 sterren, waarbij er vooral geklaagd wordt over haperingen, lange laadtijden en andere problemen. Nu belooft de NPO beterschap met het nieuwe NPO Start. De nieuwe NPO-app krijgt volgende week een nieuw design, nieuwe videospeler en zou een stuk stabieler moeten zijn.

Nieuwe NPO Start-app: meer stabiliteit beloofd

Allereerst krijgt de nieuwe NPO-app (waarmee je kijkt naar de gratis NPO Start- of betaalde NPO Plus-dienst) een nieuw ontwerp. De app krijgt een blauwe kleur met oranje elementen, die volgens de NPO een frissere en modernere look geeft dan de huidige app. Daarbij gaat ook de indeling gedeeltelijk op de schop. De onderdelen Gids en Live worden samengevoegd onder het kopje Live. Je kijkt hier zowel meteen naar de programma’s die live worden uitgezonden, maar ook naar de tv-gids van de afgelopen en aankomende dagen. Het menu bestaat verder uit een zoekfunctie en je account.

Aan de achterkant heeft de NPO ook aan de app gesleuteld. Volgens de NPO is de stabieler, laden video’s sneller en zijn er minder haperingen. Ook onthoudt de app beter waar je gebleven was met kijken. De verbeteringen hebben ook te maken met de nieuwe videospeler. Daarmee kan je voor- en achteruit spoelen in een video, maar ook het geluid en de helderheid van het scherm aanpassen.

Nog niet alle functies meteen beschikbaar

Zodra het nieuwe NPO Start volgende week live gaat, zijn sommige van de huidige functies nog niet beschikbaar. Het kindprofiel ontbreekt nog en ook je favorieten en Kijk later-programma’s vind je nog niet in de nieuwe app terug. De NPO belooft dat deze functies zo snel mogelijk aan de vernieuwde app weer toegevoegd worden. Programma’s die je eerder aan je favorieten hebt toegevoegd, zijn dan ook gewoon weer beschikbaar.

De nieuwe NPO Start-app komt beschikbaar voor alle platformen, dus zowel de mobiele apps voor iPhone en iPad als de tv-apps voor bijvoorbeeld de Apple TV. Ook de website krijgt dezelfde verbeteringen. Op dit moment kun je de vernieuwde website al proberen via deze link. Vanaf volgende week wordt het nieuwe NPO Start voor iedereen uitgerold.