De Wallet-app op de Apple Watch is een handige manier om al je klantenkaarten en andere pasjes bij de hand te hebben, zonder dat je je iPhone uit je broekzak hoeft te halen. Maar helaas blijkt er een vervelend probleem te zijn met de Wallet-app op de Apple Watch in watchOS 8.4. Gebruikers klagen over problemen met het synchroniseren van Wallet-kaarten van de iPhone naar de Apple Watch.



Wallet-kaarten synchroniseren niet met Apple Watch in watchOS 8.4

Gebruikers op Reddit maken melding van het probleem, evenals op het Apple-supportforum. Ook op de redactie hebben wij meldingen gekregen over problemen en ervaren we zelf dat Wallet-kaarten niet synchroniseren. Het geldt alleen voor gewone Wallet-kaarten zoals tickets, kortingsbonnen en klantenkaarten. Apple Pay-kaarten worden wel toegevoegd.

De problemen met synchroniseren van Wallet-kaarten op de Apple Watch merk je als je een kaart aan je iPhone toevoegt, bijvoorbeeld via een ondersteunende app. Je kan ook zelf Wallet-kaarten maken via apps als Pass4Wallet. Normaal gesproken verschijnt een kaart nadat je hem aan je iPhone toegevoegd hebt, meteen op je Apple Watch. Maar dat is sinds watchOS 8.4 dus niet bij iedereen meer het geval.

Tijdelijke oplossing: stuur de kaart naar jezelf

Er is gelukkig wel een tijdelijke oplossing, waardoor je via een trucje toch de Wallet-kaart op je Apple Watch krijgt. Wat je dan doet is de kaart via iMessage naar jezelf doorsturen, waarna je hem vanuit het iMessage-gesprek op je Apple Watch handmatig kan toevoegen. Dat doe je zo:

Open de Wallet-kaart die je op je Apple Watch wil hebben op je iPhone. Tik rechtsboven op de knop met de drie puntjes. Tik daarna op de Deel-knop (vierkantje met het pijltje) en kies voor iMessage. Stuur de kaart naar jezelf. Open op je Apple Watch het gesprek met jezelf. Tik daar op de ontvangen Wallet-kaart en kies voor Voeg toe aan Wallet

Nadat je de kaart op deze manier op je Apple Watch gezet hebt, wordt hij wel gesynchroniseerd met de iPhone. Dat betekent dat je de volgorde kan aanpassen op je iPhone, waarna hij ook op je Apple Watch op de juiste plek gezet hebt. Ook kun je de kaart vanaf je ene apparaat verwijderen, waarna hij ook op je andere apparaat verdwijnt.