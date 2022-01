We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Afterparty

Een nieuw moordmysterie op Apple TV+: The Afterparty. De eerste aflevering is nu gratis op YouTube te zien en kan bovendien gestreamd worden via Twitter. Deze 8-delige serie van Chris Miller en Phil Lord (The Lego Movie, 21 Jump Street) belooft iets bijzonders: elke aflevering vertelt hetzelfde verhaal, over een moordmysterie na de reünie op een middelbare school, maar vanuit het perspectief van steeds een ander personage. Elke aflevering is ook in een ander genre gefilmd. Het is de eerste keer dat een aflevering van een Apple TV+ serie gratis op YouTube te zien is. Als abonnee van Apple TV+ kun je meteen drie afleveringen zien.

De cast bestaat uit komische acteurs, waaronder Tiffany Haddish (Bad Trip) als de detective die de waarheid moet zien te achterhalen. Daarnaast zien we Sam Richardson (Veep), Ben Schwartz (Parks and Rec), Ilana Glazer (Broad City), Ike Barinholtz (Blockers) en Dave Franco (21 Jump Street).

Bekijken: The Afterparty

Better Things (S04)

Te zien bij: Disney+

Alleenstaande moeder en actrice Sam Fox voedt haar drie dochters op en zorgt voor haar moeder in LA.

In From the Cold (S01)

Te zien bij: Netflix

Een voormalige Russische spionne moet haar nieuwe gezinsleven combineren met haar vaardigheden als gedaanteverwisselaar in de strijd tegen een verraderlijke vijand.

I Am Georgina (S01)

Te zien bij: Netflix

Maak kennis met Georgina Rodríguez, moeder, influencer, zakenvrouw en partner van Cristiano Ronaldo, in dit emotionele en diepgaande portret van haar dagelijkse leven.

The Sinner (S04)

Te zien bij: Netflix

Als een jonge moeder zich niet kan herinneren waarom ze een vreemde heeft doodgestoken, probeert een sympathieke rechercheur alsnog het mysterie te ontrafelen.

Alles op Tafel

Te zien bij: Amazon Prime Video

Let op: pas vanaf dinsag 1 februari te zien. Bioscoopfilm met Linda de Mol en Peter Paul Muller. Tijdens een etentje moeten alle telefoons op tafel worden gelegd. Alles wat erop binnenkomt moet met de hele groep worden gedeeld.

Mocro Maffia (S04E01)

Te zien bij: Videoland

Mocro Maffia is een fictieve misdaadserie over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen no time hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan

NR. 10

Te zien bij: Pathé Thuis

Günter is als vierjarige gevonden in een Duits bos. Vier decennia later leidt hij een normaal leven. Hij vraagt zich niet af waar hij vandaan komt, totdat een vreemdeling op een brug één enkel woord in zijn oor fluistert.

Rouge

Te zien bij: Ziggo

Nour werkt in een chemische fabriek, samen met haar vader Slimane. Als Nour ontdekt dat de fabriek giftig afval dumpt, gaat ze op zoek naar de waarheid.