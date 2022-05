De lijst met hipstertermen werd ontdekt door Miquel de Icaza (@migueldeicaza) in het iOS-framework NoteShared. Er zijn zo’n 300 woorden zichtbaar, waaronder kinfolk, lumbersexual, succulents en polaroid. Een hipster verplaatst zich op een skateboard of anders in een zelfgebouwde truck op biodiesel. Hij of zij eet graag slow-carb en gluten-free, waaronder poutine, tofu, kale, poke, avocado of taiyaki (een gevulde Japanse wafel), hetzij met gochujang (een saus) of een flinke schep tumeric. In het glas zit kombucha, cold-pressed juice, pabst (bier), schlitz (bier) of chartreuse (een kruidenlikeur). Qua uiterlijk zijn een baard, buik en snor helemaal OK. Toch is de lijst wat vreemd: er staat AirPower tussen, een Apple-product dat faalde en nooit op de markt kwam.



Hipster volgens Apple-normen

Er staan ook voor de hand liggende termen bij, zoals hoodie, farm-to-table, microdosing en woke. Ook vaporware, mixtape en 8-bit zijn aanwezig, net als Portland, Brooklyn, Williamsburg en andere hippe plekken. Sommige termen zijn wat vreemd, zoals pants, leggings, bread en food. Andere zijn verkeerd gespeld, zoals tumeric (moet zijn turmeric) en LaCriox (moet zijn LaCroix). En vexillologist (een vlaggenexpert) staat er twee keer in.

Wil je zelf op zoek gaan, dan kun je het bestand Hipster.words hier vinden:

/System/Library/PrivateFrameworks/NotesShared.framework/Versions/A/Resources/Hipster.words

Je gaat het snelst naar de bovenliggende map door in Finder op de Mac Ga > Ga naar map te kiezen of (nog sneller) door de toetscombinatie Command+Shift+G in te drukken. Of je gebruikt de Terminal als je daarmee bekend bent.