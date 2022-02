After Steve

Als je de critici mag geloven heeft Steve Jobs zich inmiddels duizenden keren in zijn graf omgedraaid. Toch gaat het beter dan ooit met Apple: het bedrijf geeft de toon aan in de techwereld en het geld stroomt binnen. Toch ontbreekt er volgens auteur Tripp Mickle iets. In 512 pagina’s legt Mickle uit wat er loos is en de ondertitel van het boek zegt daarbij genoeg: ‘How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul’. Apple heeft geen ziel meer.



Het belooft een echte pageturner te worden en verschijnt op 3 mei. Je kunt nu al een pre-order plaatsen als je vooraan in de rij wilt staan. Tripp Mickle werkt bij de Wall Street Journal en volgt Apple al meerdere jaren. Hij sprak met meer dan 200 voormalige en huidige Apple-medewerkers en sleutelfiguren uit de historie van Apple. Mickle belooft “het dramatische, nooit vertelde verhaal” uit de doeken te doen van Apple na het overlijden van Steve Jobs. Hij werd opgevolgd door zijn twee top-luitenanten: designer Jony Ive en operationeel manager Tim Cook . En terwijl Ive steeds meer uit beeld verdween, kwam Cook steeds meer op de voorgrond te staan, met als gevolg dat Apple een zielloos bedrijf is geworden. Hoe kon dit gebeuren.

Steve Jobs noemde Jony Ive zijn spirituele partner bij Apple. Na het overlijden worstelde Ive met zijn verdriet en zou hij zich op zijn werk hebben gestort. Hij ging bezig met het ontwerpen van de Apple Watch en het Apple-hoofdkwartier, om vervolgens zijn motivatie te verliezen. Apple houdt zich meer bezig met marges dan met inspiratie en innovatie. Dat heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. Maar is het er ook leuker op geworden?

Na het lezen van de achterflap van het boek is al duidelijk wat het antwoord hierop is. Maar wie het toch nog zelf allemaal wil lezen: een pre-order plaatsen kan hier.

Er zijn al heel wat boeken over Apple verschenen en er zijn zelfs meerdere Steve Jobs-films. Deze gooit het weer over een andere boeg. Ben je meer fan van de huidige CEO, dan is er een Tim Cook-biografie die iets positiever oordeelt over de huidige staat van het bedrijf.