Een paar jaar geleden introduceerde Google de Slices-functie. Hiermee kun je interactieve elementen van een app gebruiken binnen bijvoorbeeld de Google-app, zonder dat je de volledige apps hoeft te downloaden. Apple komt nu met iets soortgelijks, zo beweert 9to5Mac op basis van code uit een vroege versies van iOS 14. Uit de code blijkt dat Apple deze functie Clips noemt, niet te verwarren met de Apple Clips-app.



‘Clips functie in iOS 14 gelekt’

De nieuwe Clips API voor ontwikkelaars maakt mogelijk onderdeel uit van iOS 14. Het werkt volgens de informatie die nu bekend is als volgt. Je scant een QR-code met je iPhone, bijvoorbeeld in een winkel, op een poster of ergens anders. Normaal gesproken ga je dan naar een webpagina of naar de App Store, om de app te kunnen downloaden waar de QR-code naar linkt. Nu heb je nog vaak de volledige app nodig, maar als je alleen een bepaalde functie nodig hebt is dat eigenlijk niet nodig. Met deze nieuwe functie is het dus mogelijk om direct een deel van de app te gebruiken.

Dit wordt volgens de gelekte informatie getoond als een soort scherm in beeld, direct nadat je de QR-code gescand hebt met je iPhone-camera. Je kan dan bijvoorbeeld direct een YouTube-filmpje kijken met de mogelijkheden die je van de YouTube-app gewend bent, zonder dat je de app nodig hebt. Dit levert vaak een veel betere ervaring op dan een webversie van een app. Vanuit het scherm dat verschijnt na het scannen van de code, krijg je ook de optie om de volledige app te downloaden uit de App Store of om de app te openen als deze al geïnstalleerd is.

Volgens de code die 9to5Mac ontdekt heeft, wordt dit getest met OpenTable, Yelp, DoorDash, Sony’s PlayStation-app en YouTube. Je zou bijvoorbeeld een tafelreservering met OpenTable kunnen maken door een QR-code te scannen, maar dan dus zonder de app te downloaden. Apple zou deze apps als voorbeeld kunnen gebruiken tijdens een presentatie op de WWDC 2020.

De WWDC 2020 staat gepland voor ergens in juni en is dit jaar vanwege het coronavirus volledig online. Tijdens deze presentatie onthult Apple naar verwachting iOS 14, iPadOS 14 en andere nieuwe versies van de besturingssystemen. Er zijn de afgelopen tijd al veel vernieuwingen van iOS 14 gelekt.