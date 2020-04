Disney+ is ongeveer een half jaar oud en heeft nu al 50 miljoen gebruikers. Het aantal gebruikers is sinds februari flink gestegen, wat ongetwijfeld komt door het coronavirus.

Qua kijkcijfers zijn het goede tijden voor streamingdiensten. Vanwege het coronavirus zitten veel meer mensen thuis en kijken ze meer televisie en wordt er veel meer gestreamd. Dat is dus ook duidelijk te merken in de cijfers van Disney+, één van de nieuwere streamingdiensten. Via Deadline laat Disney weten dat Disney+ een nieuwe mijlpaal bereikt heeft met 50 miljoen gebruikers die voor de dienst betalen.



Disney+ nu met 50 miljoen gebruikers

Het gaat dus om een totaal aantal betalende gebruikers dat zich nu voor Disney+ geabonneerd heeft. Sinds de laatste cijfers die Disney bekendgemaakt heeft, is dat een stijging van 75%. In februari had Disney+ namelijk ongeveer 29 miljoen gebruikers, maar dat was nog voordat de streamingdienst in meer landen uitgerold werd. Eind maart startte Disney+ in meer Europese landen.

Bekijk ook Disney+ gestart in meer Europese landen Nederlanders hadden september vorig jaar al de primeur: wij konden alvast kijken naar Disney+ en kregen zelfs twee maanden gratis. Nu hebben nog meer Europese landen aangehaakt, maar België zit daar nog niet bij.

Het doel van Disney was om tussen de 60 en 90 miljoen gebruikers te hebben in 2024, dus het lijkt erop dat ze dat met gemak gaan halen. Het coronavirus zal ook ongetwijfeld meegespeeld hebben. Scholen zijn in veel landen gesloten, waardoor kinderen ook noodgedwongen thuis zitten. Zo verscheen Frozen 2 eerder dan gepland op Disney+. Voor wie geen Disney+ heeft, kan voor zijn of haar dosis Frozen ook terecht op YouTube. Disney-animator Hyrum Osmond en stemacteur Josh Gad hebben namelijk vanuit huis een aantal korte filmpjes gemaakt over Olaf, de pratende sneeuwpop uit Frozen. het eerste filmpje is te zien via YouTube. Het is nog onduidelijk hoeveel afleveringen er komen.

In Nederland kost Disney+ €6,99 per maand. Bij ons ging de streamingdienst al in september vorig jaar van start, waarna het zo’n twee maanden gratis geprobeerd kon worden. De officiële start in de VS vond vervolgens in november 2019 plaats. Binnenkort is ook België aan de beurt. De release van Disney+ in België staat gepland voor de zomer.

Bekijk ook Disney+ in de zomer van start in België Disney heeft laten weten wanneer Disney+ in België van start gaat. Vanaf aankomende zomer kunnen kijkers in België series volgen zoals The Mandalorian, maar ook de bekende Disney-klassiekers.

Cijfers van Apple onduidelijk

Of Apple TV+ ook profiteert van de thuisquarantaine is onduidelijk. Apple heeft nog geen officiële cijfers over Apple TV+ naar buiten gebracht. Mogelijk horen we tijdens de WWDC 2020 iets meer over hoeveel mensen geabonneerd zijn op Apple TV+, al is dat beeld nog wel flink vertekenend. Iedereen die recent een Apple-apparaat gekocht heeft, kan namelijk gratis Apple TV+ kijken. Het komende jaar wordt daarom een stuk spannender voor Apple, want het is nog maar de vraag hoeveel mensen het lidmaatschap vasthouden en ervoor gaan betalen.