Entertainmentreus Pixar heeft een teaser trailer uitgebracht voor Toy Story 5, de film die in 2026 gaat verschijnen. Wat opvalt is dat de animaties wel erg vertrouwd ogen. Waar hebben we die eerder gezien?

Apple Watch-gebruikers zullen de animaties al snel herkend hebben: dit zijn dezelfde die Apple al sinds watchOS 4 voor de Toy Story-wijzerplaat gebruikt. Deze wijzerplaat verscheen in 2017 terwijl de film pas vanaf 2026 in de bioscoop zal draaien. In de tussentijd bracht Pixar ook nog Toy Story 4 (2019) uit.

Pixar toonde de teaser tijdens de Disney D23-conferentie, om het publiek en de critici alvast warm te laten lopen voor de volgende Toy Story-film. Natuurlijk heeft Disney als eigenaar van het beeldmateriaal natuurlijk het recht om graphics opnieuw te gebruiken, maar in dit geval roept het wel verwondering op. Waarom heeft Disney geen nieuw materiaal geproduceerd om een toekomstige film te promoten? De originele graphics uit 2017 blijken te zijn hergebruikt, waarbij de zwarte achtergrond is weggehaald om te kunnen vervangen door een blauwe achtergrond. Op sommige momenten ziet dit er wat slordig uit.

De trailer begint met een ruimtewezen dat omhoog wordt getakeld door een stalen klauw, gevolgd door de Apple Watch-animaties. We zien hoe Woody naar de voorgrond rent om hallo te zwaaien, gevolgd door Jessie met een knipoog. Buzz rent links uit beeld, om vervolgens rechts op de voorgrond weer tevoorschijn te komen. Het zijn exact dezelfde animaties die je in watchOS 4 te zien kreeg bij het instellen van de Toy Story-wijzerplaat. De reacties op sociale media zijn vooral geamuseerd: blijkbaar is de toekomstige film nog niet ver genoeg gevorderd dat er al nieuwe animaties beschikbaar zijn?

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Het hergebruik van materiaal werd ontdekt door een stagiair van Apple, die eerder aan Apple Kaarten heeft gewerkt. Deze persoon mag uiteraard niet zomaar kritiek op partners van Apple op sociale media plaatsen. Dylan McDonald, eigenaar van SunApps, kan dat wel. Hij maakte de een compilatie waarbij duidelijk te zien is dat de animaties precies hetzelfde zijn.

Vanaf 19 juni 2026 verschijnt Toy Story 5 in de Amerikaanse bioscopen. Vlak daarna zal ook de internationale release zijn. De nieuwe film wordt geschreven en geregisseerd door Andrew Stanton, die ook meewerkte aan de eerste vier Toy Story-films en aan de Monsters, Inc.-films. Ook schreef Stanton mee aan Finding Nemo (2003), Wall-E (2008) en meer.